El botón Pay (pagar) sigue desactivado hasta que el pedido tiene todo lo necesario, y una nota justo debajo indica lo primero que aún falta, como una dirección de entrega, una tarjeta o una confirmación. Completa ese punto y la nota se actualiza. Los apartados siguientes repasan los atascos más habituales en order.creativehub.io.

El total muestra un guion

Si no se puede obtener un precio, los totales muestran un guion con un botón Retry (reintentar), y Pay sigue desactivado hasta que se carga un presupuesto confirmado. Nunca se te cobra a partir de una estimación. Selecciona Retry para volver a cargar el precio.

No hay ningún método de entrega para elegir

Los métodos de entrega, con sus fechas de llegada, solo aparecen una vez confirmada la dirección de entrega. La fecha exacta estimada de finalización se muestra cuando seleccionas una opción de entrega o de recogida. Hace falta una dirección completa con código postal aunque pienses recoger el pedido: consulta ¿Cómo elijo la recogida en el estudio en el checkout?

Si falta la opción para el mismo día, es que ya ha pasado la hora límite o que el papel elegido no es un papel giclée. Nuestros plazos habituales están en Plazos de producción.

Oversized order, o Get a quote en lugar de un precio

Una pieza montada de más de 1905 mm en el lado largo o de 1270 mm en el lado corto muestra el aviso Oversized order (pedido de gran formato) en el checkout, y solo se puede seleccionar la recogida en el estudio. Get a delivery quote (pedir presupuesto de entrega) envía por correo la especificación completa a nuestro equipo de atención al cliente, con copia para ti. Ellos calculan el precio de la entrega, te responden y te preparan el pedido con un enlace de pago.

(pedido de gran formato) en el checkout, y solo se puede seleccionar la recogida en el estudio. (pedir presupuesto de entrega) envía por correo la especificación completa a nuestro equipo de atención al cliente, con copia para ti. Ellos calculan el precio de la entrega, te responden y te preparan el pedido con un enlace de pago. Un marco a medida de más de 1270 mm en el lado corto o de 1905 mm en el lado largo muestra Get a quote (pedir presupuesto) en lugar de un precio. El equipo lo presupuesta y se fabrica por encargo.

El código promocional no funciona

La casilla Promo code (código promocional) está debajo de los artículos de la cesta, antes de la dirección de entrega. Escribe el código y selecciona Apply (aplicar). Hazlo antes de seleccionar Pay: la página de pago no tiene campo para códigos. Si se rechaza un código, comprueba si hay:

un espacio de más al principio o al final del código;

una condición asociada al código, como un importe mínimo o máximo de pedido;

una fecha de caducidad que ya ha pasado.

No tenemos descuentos públicos permanentes, así que los códigos de las webs de cupones no son nuestros.

El pago falla

Tarjeta rechazada: prueba con otra tarjeta o ponte en contacto con tu banco.

prueba con otra tarjeta o ponte en contacto con tu banco. Error de pago: actualiza la página e inténtalo de nuevo. Si sigue ocurriendo, escríbenos con el código de error.

actualiza la página e inténtalo de nuevo. Si sigue ocurriendo, escríbenos con el código de error. Dirección no encontrada: el buscador de direcciones resuelve la mayoría de los problemas, y también puedes introducir la dirección a mano.

Cambiar lo que hay en la cesta

La cesta es la columna Your order (tu pedido) de la página Checkout. Selecciona Edit (el lápiz) en una línea para cambiar el número de unidades y después Save (guardar). Baja las unidades a 0, o selecciona Remove (eliminar), para quitar el artículo. Para cambiar el papel, el tamaño o el enmarcado de un artículo, configúralo de nuevo desde tu biblioteca.

La cesta se guarda, así que puedes cerrar el navegador y volver a ella más tarde. Añadir artículos no te compromete a nada, y los precios están actualizados en todo momento: el total que se muestra en el checkout es el precio vigente y el importe que se te cobra, así que léelo antes de pagar.

Cosas que el checkout no necesita

Una cuenta. Puedes comprar como invitado con tu nombre y tu correo electrónico; el número de teléfono es opcional. En la página de confirmación puedes establecer una contraseña para conservar la cuenta.

Puedes comprar como invitado con tu nombre y tu correo electrónico; el número de teléfono es opcional. En la página de confirmación puedes establecer una contraseña para conservar la cuenta. Una nota. Notes for production studio (optional) (notas para el estudio de producción, opcional) aparece una vez confirmada una dirección y admite un mensaje de hasta 4000 caracteres para el estudio. No hay opción de nota de regalo ni de ocultar el precio.

¿Podéis hacer el pedido por mí?

No. Nuestro equipo no hace pedidos en tu nombre, salvo las piezas de gran formato con presupuesto mencionadas arriba. El pedido lo haces tú, y la cesta muestra el precio exacto y la fecha de entrega antes de pagar. Si prefieres recibir primero un presupuesto, envíanos los tamaños, las cantidades y el papel. Cuando varias piezas forman un conjunto, como los paneles de un tríptico, ponlas en una misma cesta para que se produzcan juntas y se envíen en una sola entrega.

Para saber más o menos qué esperar antes de que aparezca el total en el checkout, consulta por tamaño nuestros precios de impresión, montaje y enmarcado.