Cómo afecta a tu enmarcado el ambiente donde cuelgas tu obra

Cómo afecta a la longevidad de una impresión enmarcada a medida la temperatura, la humedad y la exposición a la luz.

Ninguna luz solar directa

Si deseas que perdure tu impresión enmarcada y montada en seco, protégela de la luz solar directa. Para enmarcar obras de arte valiosas que no se pueden reproducir evita las ventanas orientadas al sur y utiliza un cristal que filtre los rayos ultravioleta (UV).

Ambientes con mucha humedad

Aconsejamos que evites ambientes donde haya zonas de excesiva humedad. Humedad que aumenta el deterioro del papel y de los materiales además del riesgo existente de provocar daños debidos al moho y plagas.

Las fluctuaciones en los niveles de humedad pueden también crear tensión en la superficie de tu obra, causando ondulaciones.

Paredes húmedas

Te aconsejamos que no cuelgues tu obra enmarcada directamente contra el interior de una pared que da al exterior afectada por la humedad ya que se puede formar moho dentro del marco.

¿Necesitas más ayuda?

Contacta con nosotros y habla con un miembro de nuestro equipo sobre cómo el ambiente afecta tus impresiones enmarcadas según donde las cuelgues.