Cuenta hacia atrás desde tu fecha: tiempo de producción, más tiempo de entrega, más uno o dos días de margen. Podemos decirte cuándo se imprimirá y se enviará un pedido, pero el tramo de entrega depende del transportista, así que toda estimación de entrega se da sin garantía, haciendo todo lo posible por cumplirla, y no se puede garantizar una fecha de llegada.

Paso 1: cuenta con la producción

Los pedidos solo de impresión se envían como muy tarde el siguiente día laborable si se hacen antes de las 13:30, hora del Reino Unido. Las impresiones C-type se envían en un plazo de dos días laborables. Esto vale para una sola impresión A4, una impresión Giclée de un metro de ancho o un lote de impresiones más pequeñas.

Los acabados añaden tiempo, porque se hacen por encargo:

Montaje en seco: 5 días laborables.

Montaje Acrylic Reverse: 10 días laborables.

Enmarcado a medida: 10 días laborables.

Hay más detalle sobre tamaños, plazos y límites del montaje en nuestra guía sobre qué es una impresión montada.

Los plazos se cuentan en días laborables. No hay producción los fines de semana ni los días festivos del estudio que prepara tu pedido, así que un pedido hecho un viernes por la tarde pasa a la semana siguiente. La lista completa está en Plazos de producción.

Paso 2: suma el tiempo de entrega

El tiempo de entrega empieza a contar desde el envío y depende del servicio que elijas en el checkout.

Los pedidos con dirección en la UE se imprimen en nuestro estudio de Düsseldorf y los entrega DHL dentro de la UE. Una vez enviado el pedido, DHL express suele entregarlo el siguiente día laborable; calcula 1 o 2 días más por posibles retrasos del transportista. Si tu dirección está en Alemania, en el checkout también se ofrece la recogida en el estudio de Düsseldorf.

Tienes más información sobre los servicios en nuestra página de servicios de entrega.

Paso 3: comprueba la estimación en el checkout

La fecha estimada de entrega que se muestra en el checkout cubre tanto la producción como el transporte de tu pedido exacto, así que es la mejor forma de saber si una fecha es realista. Puedes comprobarla sin pagar:

Prepara el pedido en order.creativehub.io como de costumbre. Ve al checkout e introduce la dirección de entrega completa. Compara las opciones de entrega que se ofrecen para esa dirección. Cada una muestra una fecha estimada de entrega. Elige la opción que llegue con margen antes de la fecha que necesitas.

Esto es especialmente importante para direcciones remotas y en islas, donde las estimaciones habituales pueden no cumplirse. Si la estimación queda demasiado cerca de tu fecha límite, pasa al servicio más rápido.

Plazos ajustados

Haz el pedido cuanto antes. Es lo más útil que puedes hacer para asegurar una fecha fija.

Pide solo la impresión . El enmarcado lleva 10 días laborables, así que es poco probable que un pedido enmarcado llegue en menos de dos semanas. No se puede añadir el enmarcado después a un pedido solo de impresión, así que un plazo ajustado suele implicar conseguir el marco por otro lado.

. El enmarcado lleva 10 días laborables, así que es poco probable que un pedido enmarcado llegue en menos de dos semanas. No se puede añadir el enmarcado después a un pedido solo de impresión, así que un plazo ajustado suele implicar conseguir el marco por otro lado. No hay un servicio fijo de producción exprés. El tramo de entrega es la parte que puedes acelerar.

Navidad y otras épocas de mucho trabajo

Durante las fiestas, nuestros plazos se alargan ligeramente y se ofrecen sin garantía, haciendo todo lo posible por cumplirlos. Cada año publicamos las fechas límite de pedido para entrega antes de Navidad en cuanto los transportistas confirman sus calendarios. Hasta que salgan las nuevas fechas, las fechas límite del año pasado son una referencia razonable para planificar: los pedidos solo de impresión son los que menos antelación necesitan y los enmarcados, los que más.

Pídenos que comprobemos una fecha

Antes de hacer el pedido, escribe a info@creativehub.io con la fecha límite, el destino del pedido, el tamaño, el papel, la cantidad y si va enmarcado o sin enmarcar. Te diremos con sinceridad si la fecha es viable.

Si la fecha es importante, compara los servicios antes de pedir: nuestra página de opciones y plazos de entrega abarca láminas, montajes y obra enmarcada.