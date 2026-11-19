No. Los pedidos no tienen un campo de notas de texto libre, y no podemos añadir a un paquete una tarjeta con un mensaje manuscrito o mecanografiado. La producción está automatizada y cada pedido se hace exactamente como se configuró en la web, así que una nota enviada por correo después de hacer el pedido no llega a la persona que produce tu impresión. Si necesitas algo que las opciones de pedido no contemplan, pregúntanos antes de hacer el pedido.
Qué hacer en su lugar
- Configúralo todo en el propio pedido. Elige el papel, el tamaño, los bordes, el acabado y la opción de entrega en order.creativehub.io para que después no haya que añadir nada a mano.
- Revisa la confirmación de tu pedido en cuanto llegue.
- Avísanos enseguida si algo está mal. Cuanto antes lo sepamos, más probable es que podamos ayudarte antes de que el pedido avance en producción. Consulta ¿Cómo cancelo un pedido de impresión?
Enviar una impresión como regalo
Introduce el nombre y la dirección del destinatario como dirección de entrega y le enviamos el pedido directamente. Lo mismo sirve para una galería, un espacio expositivo u otro lugar. Puedes guardar la dirección en tu libreta de direcciones con una etiqueta para no tener que escribirla de nuevo.
Los plazos y métodos de entrega según el destino se detallan en nuestra página de envío de impresiones artísticas.
Para un mensaje, diseña tu tarjeta como una imagen y pídela como una impresión aparte dentro del mismo pedido. Si el pedido ya está hecho, no podemos añadir nada a ese paquete, así que envía tu mensaje al destinatario por separado.
Pedir algo que las opciones no contemplan
Contacta con nosotros antes de hacer el pedido y describe lo que te gustaría. Estudiamos cada petición, pero no podemos prometer que la respuesta sea sí. Si podemos hacerlo, primero te confirmamos el formato, los plazos y cualquier coste, y después haces el pedido en la web como siempre.
Algunas cosas quedan fuera de lo que hacemos:
- Imprimimos a partir de los archivos de tu cuenta de creativehub. No podemos imprimir en papel o materiales que nos envíes tú o un proveedor.
- No montamos ni enmarcamos impresiones que no hayamos hecho nosotros.
La página del servicio de impresión muestra toda la gama de papeles, montajes y marcos que puedes pedir en la web.
Un encarte impreso o una carta con los pedidos que vendes
Si vendes impresiones a través de sell.creativehub.io, puedes incluir un encarte personalizado: tú aportas el diseño y nosotros lo imprimimos y lo incluimos en cada pedido. No podemos escribir un mensaje por ti, ni a mano ni a máquina, y el encarte tiene que estar configurado en el producto antes de que se haga el pedido. Consulta ¿Qué es un encarte personalizado?
Esta es también la forma de enviar una impresión con una carta a cada uno de muchos destinatarios. Crea el producto con su encarte y después haz un pedido manual por destinatario con la dirección de entrega de esa persona (consulta Cómo pedir manualmente productos de dropshipping). Cada pedido se produce y se envía por separado: no podemos trabajar a partir de una lista de direcciones ni agrupar a muchos destinatarios en un solo envío.
En las láminas que vendes, un inserto impreso puede llevar tu mensaje, y nuestra página de dropshipping con tu marca muestra los insertos y el embalaje disponibles.