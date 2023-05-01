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¿Cómo cancelo un pedido de impresión?

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Averigua cómo cancelar un pedido online después de haberlo realizado. 

¿Puedo cancelar mi pedido?

Entendemos que a veces un pedido no es el adecuado o que necesites cancelarlo. 

Desafortunadamente, una vez que ya se ha realizado un pedido online no existen opciones para cambiar o cancelar este pedido en creativehub, pero no te preocupes, quizá aún puedas hacerlo.

¿Podéis cancelar mi pedido por mi?

Por favor llama o envía un email o mensaje instantáneo con el número de referencia de tu pedido en creativehub lo antes posible y no se te cobrará el pedido a no ser que esté ya impreso.

Si cancelas antes de que lo hayamos impreso, te lo reembolsamos.  

Ponte en contacto con nosotros ahora.

Actualizado el 19 abril 2021

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