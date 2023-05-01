¿Cómo cancelo un pedido de impresión?

Averigua cómo cancelar un pedido online después de haberlo realizado.
¿Puedo cancelar mi pedido?
Entendemos que a veces un pedido no es el adecuado o que necesites cancelarlo.
Desafortunadamente, una vez que ya se ha realizado un pedido online no existen opciones para cambiar o cancelar este pedido en creativehub, pero no te preocupes, quizá aún puedas hacerlo.
¿Podéis cancelar mi pedido por mi?
Por favor llama o envía un email o mensaje instantáneo con el número de referencia de tu pedido en creativehub lo antes posible y no se te cobrará el pedido a no ser que esté ya impreso.
Si cancelas antes de que lo hayamos impreso, te lo reembolsamos.
Ponte en contacto con nosotros ahora.