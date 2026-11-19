No. Imprimimos a partir de archivos digitales de alta resolución y no escaneamos, digitalizamos ni fotografiamos obras en nuestras instalaciones. Una pintura, un dibujo, una fotografía o un negativo tiene que escanearse primero; después subes el archivo y pides la impresión como siempre.

Qué no podemos hacer

Escanear, digitalizar o fotografiar obras, incluidos los negativos de 35mm.

Imprimir directamente a partir de un original, como una pintura.

Imprimir a partir de negativos de película o de papel. Todo se imprime a partir de un archivo digital.

Por favor, no nos traigas ni nos envíes originales o negativos. No podemos digitalizarlos ni devolverlos junto con una impresión, así que deben ir a tu servicio de escaneado.

Elegir un servicio de escaneado

Puedes usar el proveedor que prefieras. La calidad del escaneado varía mucho, así que mira las reseñas del proveedor en Google o en Trustpilot antes de reservar.

Qué pedirle a quien escanea

Un TIFF acoplado de alta resolución , con resolución suficiente para 300 ppi al tamaño que quieres imprimir.

, con resolución suficiente para 300 ppi al tamaño que quieres imprimir. Un escaneado grande. Lo ideal es escanear a una resolución mucho mayor, por ejemplo 1200 dpi. Después puedes reducirlo a 300 ppi al tamaño de impresión sin perder calidad útil.

Lo ideal es escanear a una resolución mucho mayor, por ejemplo 1200 dpi. Después puedes reducirlo a 300 ppi al tamaño de impresión sin perder calidad útil. Más para los negativos. Un negativo de 35mm necesita un escaneado de muy alta resolución para imprimirse bien en A3 o más grande.

El color de la impresión depende de la calidad del escaneado, y el escaneado marca el límite de lo grande que puedes imprimir. Imprimimos exactamente lo que hay en el archivo, así que si el papel del original ha salido gris o crema en el escaneado en lugar de blanco, corrígelo antes de subirlo. En Photoshop, abre Image → Adjustments → Levels y haz clic con el cuentagotas de punto blanco en una zona que debería ser blanco puro.

Para comprobar que el escaneado corregido se imprime tal como se ve en pantalla, sigue nuestra guía de precisión de color.

Fotografías antiguas o dañadas

Primero haz que escaneen la fotografía. Un especialista en restauración puede entonces reparar en el archivo los pliegues, la pérdida de color o los daños de la superficie antes de que la imprimamos. Puedes encontrar uno a través de una plataforma como Upwork o Behance, y después subir el archivo terminado.

Calcula tiempo suficiente

El escaneado se contrata aparte con el proveedor, y su plazo se suma a nuestro plazo de impresión. Inclúyelo en tu planificación si trabajas con una fecha límite.

Para planificar la parte del envío, nuestra página de envío de impresiones describe los servicios que utilizamos.

Cuando tengas el archivo

Súbelo en order.creativehub.io. Si no sabes con seguridad a qué tamaño se podrá imprimir, pídenos que revisemos el archivo antes.

Cuando tu proveedor te devuelva el escaneado, nuestra guía de impresión explica cómo preparar el archivo, elegir el tamaño y hacer el pedido.