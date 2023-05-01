¿Es theprintspace neutro en carbono?

Averigua cómo compensamos nuestras emisiones de carbono.

Desde el 1 de Julio 2019, theprintspace es un servicio neutro en carbono de principio a fin.

Esto significa que minimizamos donde podemos la energía que usamos y acudimos a proveedores de energía renovable. Donde es inevitable, compensamos todas nuestras emisiones invirtiendo en proyectos de energía renovable.

¿Cómo se compensan las emisiones de carbono?

Siguiendo los consejos de Friends of the Earth, Greenpeace y WWF UK, compensamos nuestras emisiones de carbono a través de Gold Standard.

Nuestra política se basa en no utilizar proyectos de compensación de carbono basados en la silvicultura, sino que invertimos en proyectos de energía renovable.

Un Proyecto en el que hemos invertido es el Proyecto de Energía Eólica de 22.5 MW en Rajasthan, India.

Este proyecto juega un papel importante en la reducción de las emisiones de CO2, e invierte en el desarrollo y la educación de la comunidad local. Actualmente genera al año 45 GWh de electricidad limpia – el equivalente a la energía necesaria para abastecer a 10 500 hogares.