Si un correo se ofrece a comprar tu obra para un inversor, un coleccionista o un cliente, viene de una dirección personal de Gmail, Outlook o Yahoo, o te pide tu contraseña o los datos de tu tarjeta, no es nuestro. No respondas ni hagas clic en nada. Reenvíalo a info@creativehub.io y te confirmaremos si es auténtico.

La estafa que usa nuestro nombre

Circulan correos no solicitados firmados por "The Creative Hub" que afirman que un inversor, un coleccionista o un cliente desea comprar la obra del destinatario. Son fraudulentos y se valen de nuestro nombre. Ni theprintspace ni creativehub los envían, y no indican que se haya vulnerado ninguno de nuestros sistemas.

Lo que nunca hacemos

Comprar arte no es algo que hagamos para nadie. Aquí nadie contacta con artistas ni con clientes para adquirir obra destinada a inversores, coleccionistas o galerías, y no hacemos de mediadores en ventas de arte.

Nuestro personal no te escribe desde un buzón de Gmail, Outlook o Yahoo, ni desde ninguna otra dirección privada suya. La dirección oficial para ponerte en contacto con nosotros es info@creativehub.io.

Las contraseñas, los números de tarjeta y los datos bancarios jamás se piden por correo. Los únicos lugares donde se introduce una tarjeta son tu cuenta y la pantalla de pago de nuestros propios sitios.

Las facturas y las peticiones de pago no llegan desde direcciones de terceros. Encontrarás tus facturas en tu cuenta.

Señales de un correo falso

La dirección no es una de las nuestras, o el nombre que se muestra es theprintspace pero detrás hay una dirección diferente.

Te mete prisa para que actúes, quiere que la respuesta vaya a otra dirección o condiciona una oferta a que antes hagas tú un pago.

Quiere que le mandes tus datos en la respuesta, o que pulses un enlace.

Los enlaces van a un lugar que no es theprintspace.co.uk, theprintspace.com, creativehub.io o store.creativehub.io, que son las únicas direcciones a las que enlazan nuestros correos de verdad.

Qué hacer

Cuando no hayas hecho nada con el correo, déjalo estar: sin responder, sin pulsar nada y sin abrir adjuntos. Tu cuenta no necesita ningún cambio. Siempre que un mensaje te deje con la duda, reenvíalo a info@creativehub.io y te diremos si es nuestro.

Si ya has respondido o has hecho clic

¿Has contestado? No mandes dinero ni datos personales.

¿Has pulsado un enlace? Cambia la contraseña de tu cuenta para ir sobre seguro.

¿Has dado los datos de tu cuenta? Pon una contraseña nueva de creativehub y habilita la autenticación en dos pasos en Settings → Security.

En la página de contacto encontrarás otras formas de comunicarte con nosotros.

Para conocer formas auténticas de vender tu obra que no empiezan con un correo no solicitado, nuestra guía sobre dónde vender arte compara las vías principales.