Todo lo que subes sigue siendo de tu propiedad, y lo guardamos mientras tu cuenta se esté utilizando. El límite es de 30 GB de imágenes por cuenta en cada uno de nuestros dos sitios. Cuando una cuenta lleva 18 meses sin actividad ni ventas, puede retirarse junto con su contenido, así que trata la cuenta como una copia de trabajo y guarda los archivos maestros en tus propios discos: lo nuestro es imprimir, no archivar.

Cuánto almacenamiento tienes

El límite estándar es de 30 GB de archivos de imagen por cuenta. Solo hay uno más amplio cuando lo hemos pactado contigo de forma individual.

de archivos de imagen por cuenta. Solo hay uno más amplio cuando lo hemos pactado contigo de forma individual. order.creativehub.io y sell.creativehub.io cuentan con bibliotecas separadas de 30 GB cada una, de modo que lo que subas a uno no le quita nada al otro.

Solo se tienen en cuenta las imágenes que están en tu biblioteca ahora mismo. En cuanto borras un archivo deja de contar y recuperas el espacio al instante.

El sitio no admite ninguna subida que haga que la biblioteca sobrepase su límite. Haz sitio antes quitando unas cuantas imágenes, o escribe a info@creativehub.io y pídenos que revisemos tu límite. El almacenamiento adicional no es algo que puedas comprar en línea.

Liberar espacio

Repasa tu biblioteca y quita todo lo que ya haya cumplido su función; se pueden marcar varios archivos y quitarlos de una sola vez. Los originales a tamaño completo, las subidas duplicadas y las pruebas antiguas son el mejor punto de partida. Un borrado no se puede revertir desde dentro de tu cuenta, así que asegúrate de tener una copia de cualquier archivo que quizá quieras volver a imprimir.

En el sitio Sell, la biblioteca se llama Media Library y está en la barra lateral. Allí hay unos pocos archivos bloqueados que no se pueden borrar: una imagen que se usa como obra o como foto de producto de un producto vigente, y el archivo que sea el predeterminado de tu cuenta. Quitar una subida no estropea los productos que se crearon a partir de ella.

Cuánto tiempo conservamos los archivos

Mientras la cuenta se utilice, sus archivos se quedan donde están.

Nuestra política de datos y de reducción de carbono nos permite retirar una cuenta, y todo lo que tiene almacenado, tras 18 meses sin ninguna actividad ni ventas .

. El plazo corre para la cuenta en su conjunto, nunca para un archivo o un producto suelto. Una edición limitada de venta lenta no corre peligro mientras la propia cuenta esté activa.

Un pedido que llega por la API es actividad exactamente igual que uno hecho a mano. Tener acceso a la API no deja, por sí solo, a una cuenta fuera de la política.

Una vez cerrada una cuenta, su contenido puede retirarse cuando haya pasado un tiempo razonable.

La legislación fiscal y contable nos obliga a guardar los registros de pedidos y facturas anteriores, y así lo hacemos.

¿Vas a estar fuera una buena temporada? Entra en tu cuenta cada cierto tiempo, o dínoslo. Lo que guardes con nosotros debe ser una segunda copia y jamás la única.

De quién son los archivos que subes

Tuyos. Una subida nos concede el permiso limitado del que depende el servicio y nada más amplio: imprimir lo que se ha pedido y, en el caso de quienes venden, mostrar la obra en tus páginas y elaborar los artículos que la acompañan, como fotos de producto y certificados. La propiedad no pasa a nosotros, el acuerdo no es exclusivo y a tu obra no se le da ningún otro uso. Borra una página de producto o la cuenta entera y ese permiso para mostrar y producir la obra se acaba ahí, con la salvedad de que los pedidos hechos antes se siguen completando.

Confidencialidad

Nuestras condiciones obligan a ambas partes: nosotros no podemos divulgar información confidencial tuya ni tú la nuestra, a menos que la ley lo imponga. Hay medidas de seguridad que protegen los datos personales frente a la pérdida, frente a su modificación y frente al acceso de cualquiera que no tenga derecho a ellos.

Eliminar tu cuenta

Puedes eliminar archivos concretos, o toda tu cuenta, por tu cuenta y en cualquier momento.

Abre Account settings → Account y desplázate hasta Delete Account. Haz clic en Delete My Account. Lee la confirmación y haz clic en Yes, delete my account.

Tienes un único inicio de sesión de creativehub para los dos sitios, así que al eliminarlo se cierra tu cuenta en ambos. No se puede deshacer y no podrás volver a iniciar sesión. Tus datos personales se eliminan, salvo los registros de pedidos y facturas anteriores que debemos conservar por motivos legales y contables. Si prefieres que lo hagamos nosotros, contacta con atención al cliente desde la dirección de correo de tu cuenta.

Dónde están las condiciones

Los términos y condiciones para pedidos de impresión y cuentas de creativehub están publicados en línea, y nuestra política de privacidad y nuestra política de cookies están en el sitio web de theprintspace. Las condiciones que aceptas al iniciar sesión en el sitio Sell están en creativehub.io/our-terms-and-conditions. No hay una política de uso aceptable aparte: las normas sobre lo que imprimimos y sobre cómo puede usarse el servicio forman parte de las condiciones. Si necesitas una copia para tus archivos, pídenosla y te enviamos las condiciones como archivo adjunto.

Como tus archivos maestros se quedan contigo, nuestra guía de impresión paso a paso explica cómo preparar un archivo y elegir el tamaño al que imprimirlo.