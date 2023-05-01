¿Cómo cambio la divisa de mi cuenta?

Cómo puedes cambiar la moneda asociada a tu cuenta.
Para cambiar la divisa de pago, tendrás que cambiar el país de residencia o de registro de la empresa y/o tus datos de inscripción al IVA, en tu cuenta creativehub.
Paso a paso
- Inicia sesión en tu cuenta creativehub y haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página.
- Selecciona ‘Configuración de cuenta’ > ‘Facturación’.
- Bajo ‘Datos fiscales’, haz clic en ‘País’.
- Elige el país que corresponde a la divisa en la que quieres pagar.
- Para terminar, haz clic en ‘Actualizar’. La divisa se actualiza al instante.
Por favor, ten en cuenta que actualmente aceptamos los pagos en euros (€ EUR), libras esterlinas (£ GBP) y dólares estadounidenses ($ USD).
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