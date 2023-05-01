¿Cómo cambio la divisa de mi cuenta?

Cómo puedes cambiar la moneda asociada a tu cuenta.

Para cambiar la divisa de pago, tendrás que cambiar el país de residencia o de registro de la empresa y/o tus datos de inscripción al IVA, en tu cuenta creativehub.

Paso a paso

Inicia sesión en tu cuenta creativehub y haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página.

Selecciona ‘Configuración de cuenta’ > ‘Facturación’.

Bajo ‘Datos fiscales’, haz clic en ‘País’.

Elige el país que corresponde a la divisa en la que quieres pagar.

Para terminar, haz clic en ‘Actualizar’. La divisa se actualiza al instante.



Por favor, ten en cuenta que actualmente aceptamos los pagos en euros (€ EUR), libras esterlinas (£ GBP) y dólares estadounidenses ($ USD).

¿Quieres cambiar el idioma de tu perfil? Haz clic aquí para averiguar cómo se hace.