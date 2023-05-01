¿Cuál es la política de devoluciones para las ventas de impresión realizadas por theprintspace?

Política de devoluciones

Cuando se trata de ventas a través de tu tienda e-commerce, tú eres el comerciante.

La operación de venta de una impresión se realiza entre tú, el vendedor, y el cliente. Nosotros actuamos como el preparador de la impresión, es decir que existe una transacción por separado por los costes de producción entre tú (el vendedor) y nosotros.

Obtén más información sobre los procesos de estas operaciones que se realizan por separado aquí.

Aparte de los reembolsos por impresiones defectuosas (ver más abajo), tú, como vendedor decides de tu política de devoluciones según mejor te parezca.

Por ejemplo, si un cliente pide un reembolso porque ha cambiado de opinión y ya no quiere la impresión, está a tu entera discreción la decisión de reembolsar.

Aconsejamos que permitas los reembolsos dentro de un plazo de tiempo razonable, y que lo indiques claramente en tu política de devoluciones. Si tienes que procesar un reembolso, el cliente debería devolverte las impresiones a tu dirección y una vez recibidas emites el reembolso desde tu cuenta en Shopify.

Los costes de producción y envío que creativehub te cobra por esa venta no te serían reembolsados puesto que forman parte de una transacción por separado que cubre los costes de la preparación del pedido.

El pedido está dañado o defectuoso

En el caso de que una impresión esté dañada, o que el pedido esté de alguna manera defectuoso, te enviaremos una impresión de repuesto gratis y cubriremos los gastos de envío por el reemplazo.

Si a estas alturas el cliente te pide un reembolso en vez de un reemplazo, cumpliremos con esa demanda . Cuando recibamos e inspeccionemos la impresión en nuestro estudio, te mandaremos un email con la confirmación de tu reembolso por los gastos de producción. También te pedimos que reembolses el coste de la venta al cliente.