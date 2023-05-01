¿Qué temas de tienda en Shopify aconsejáis para fotógrafos y artistas?

Shopify es una plataforma web que te permite configurar y gestionar tu propia tienda de comercio electrónico. Con una tienda Shopify, puedes tener tu propio nombre de dominio y elegir estilos de marca y de diseño personalizados. Theprintspace se integra con Shopify a través de nuestra aplicación web, creativehub. Esto te permite vender arte e impresiones fotográficas por encargo a través de tu tienda, y nosotros nos encargamos de preparar tus pedidos.

Para empezar con tu tienda, primero tienes que escoger un plan Shopify que convenga a tus necesidades, y luego tienes que crear tu escaparate. Para ello te aconsejamos que escojas un tema de la tienda de temas Shopify y que añadas tu propia marca. Algunos de los temas disponibles son gratis y para otros tienes que pagar una cuota única. Otra opción es montar tu propia tienda desde cero, aunque con un tema ya hecho ¡puedes poner tu tienda en marcha ya!

No ofrecemos ayuda para usar Shopify, por lo que el mejor sitio para buscar consejos sobre cómo crear tu tienda es con el mismo Shopify. Su centro de ayuda es un recurso excelente con una atención al cliente siempre dispuesta a ayudar.

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