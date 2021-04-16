Wie viel Land schützt ihr mit dem World Land Trust?

Finde heraus, wir wir zum Schutz von Landflächen beitragen.

Wie viel Land wird geschützt?

Jedes Mal, wenn ein neuer Nutzer einen Online-Einkauf tätigt (mindestens 25 £), finanzieren wir den World Land Trust, um 25 m2 Lebensraum für Wildtiere pro Jahr zu kaufen.

Dies ist auch über unseren Kundenempfehlungsplan möglich, bei dem wir jedem neu geworbenen Kunden 25 % Rabatt auf seine erste Bestellung geben.

Wenn du uns 10 Nutzer empfiehlst, die mindestens 25 £ ausgeben, hast du zum Schutz eines Naturschutzgebiets von der Größe eines Tennisplatzes beigetragen.

Wie kann ich neue Benutzer werben?

Um herauszufinden, wie du neue Benutzer wirbst und Wildtiere schützen kannst, klicke hier.