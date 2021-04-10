Warum unterstützt ihr den World Land Trust beim Schutz natürlicher Lebensräume?

Weil Nachhaltigkeit uns sehr wichtig ist.

Theprintspace ist ein Service mit Null-Emissionen und einer einfachen Philosophie: Wir sind ein privates, gewinnorientiertes Unternehmen, das einen echten Beitrag zu einem nachhaltigen Planeten leisten möchte.

Wir sind der Meinung, dass Unternehmen, mehr als Einzelpersonen, Lösungen für unseren Klimanotstand anbieten sollten. Um dies zu erreichen, sollten alle Unternehmen versuchen, ihre wirtschaftliche Stärke zu nutzen, um die ökologische Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Die IT-Industrie trägt derzeit mit etwa 8 % zu den weltweiten Kohlenstoffemissionen bei. Es ist uns sehr wichtig, unseren Anwendern eine kreative Plattform anzubieten, die sich bemüht, ihre Umweltauswirkungen zu minimieren.