Wie kannst du mit World Land Trust helfen, Lebensräume für Wildtiere zu schützen?

Erfahre, wie wir nachhaltige Projekte unterstützen.

Wie funktioniert das?

Jedes Mal, wenn ein neuer Nutzer zum ersten Mal einen Online-Einkauf tätigt (mindestens 25 £), finanzieren wir den World Land Trust, um 25 m2 Lebensraum für Wildtiere pro Jahr zu kaufen.

Unser Kundenempfehlungsplan fördert diese Initiative zusätzlich: Wir geben jedem neu geworbenen Benutzer 25% Rabatt auf seine erste Bestellung.

Wenn du uns 10 Nutzer empfiehlst, die mindestens 25 £ ausgeben, hast du zum Schutz eines Naturschutzgebiets von der Größe eines Tennisplatzes beigetragen.

Das ist erst der Anfang. Wenn die Nutzerzahlen steigen und wir wachsen, werden wir mehr Ressourcen haben, um den World Land Trust zu unterstützen.

Für den Anfang haben wir dem World Land Trust Geld gespendet, um 36.423 m2 natürlichen Lebensraum zu erwerben.

Wie kann ich neue Benutzer werben?

Klicke hier, um herauszufinden, wie du neue Benutzer werben und den Lebensraum von Wildtieren schützen kannst.