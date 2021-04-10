Warum ist es für theprintspace wichtig, klimaneutral zu sein?

Erfahre mehr darüber, wie wir klimaneutral arbeiten und warum das für uns wichtig ist.

Unser Planet und das Überleben der Tierwelt sind in Gefahr.

Der weltweite IT-Sektor ist für 8 % der Kohlenstoffemissionen verantwortlich, die eine Hauptursache für den Klimawandel sind und katastrophale Auswirkungen auf natürliche Lebensräume und die Tierwelt haben.

Nach einigen Recherchen haben wir festgestellt, dass viele Systeme, die unserem ähnlich sind, über keine Umweltstrategie verfügen. Deshalb möchten wir dir die Möglichkeit bieten, ein klimaneutrales System zu nutzen.

Durch die Nutzung des emissionsfreien Service von theprintspace haben unsere Kunden die Gewissheit, dass die Nutzung unseres Service so wenig wie möglich zu ihrem ökologischen Fußabdruck beitragen wird.

Du kannst die CO2-Emissionen, die du mit unserem Service vermieden hast, auf deinem Dashboard verfolgen.