Was ist der World Land Trust?

Erfahre mehr über die Arbeit für die Umwelt des World Land Trusts.

Der World Land Trust ist eine internationale Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ökosysteme in mehr als 20 Ländern einsetzt.

Sie lenkt Gelder und Fachwissen an Orte, die es dringend benötigen, während die volle Kontrolle bei den Menschen in diesem Land liegt.

Dadurch ist diese Organisation in der Lage, Partnerschaften mit lokalen Einzelpersonen, Gemeinden und Organisationen aufzubauen, um Unterstützung und Engagement zu fördern. Wilderer werden zu Wildhütern ausgebildet, was zusätzliche Sicherheit für die Wildtiere und Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung schafft.

Der World Land Trust, dessen Vorsitzender Sir David Attenborough ist, spielt eine wichtige Rolle bei der Rettung des Planeten für zukünftige Generationen. Mit jeder Spende kannst du eine wachsende Menge an bewirtschaftetem Land auch für Wildtiere dauerhaft schützen, das sonst zerstört würde.