Was bedeutet es für theprintspace, klimaneutral zu sein?

Finde heraus, warum wir unsere Kohlenstoffemissionen ausgleichen.

Der Klimawandel ist eine globale Bedrohung, die sich auf das Leben aller Menschen auf unserem Planeten auswirken wird.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle Einzelpersonen, Unternehmen, Organisationen und Regierungen zu dem gemeinsamen Ziel der Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen.

Die Analysten des Carbon Footprint berechneten die Auswirkungen von theprintspace auf die Umwelt anhand der Umrechnungsfaktoren von 2018, die vom britischen Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten (Defra) und dem Ministerium für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie (BEIS) entwickelt wurden.

Nachdem wir unsere Auswirkungen intern analysiert haben, haben wir sofort Änderungen vorgenommen, um unseren ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren.

In Bereichen, in denen wir die Kohlenstoffemissionen nicht reduzieren konnten, nutzen wir Gold Standard, um unsere Emissionen zu kompensieren, wie von Friends of the Earth, Greenpeace und WWF UK empfohlen. Über Gold Standard investiert theprintspace in Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien.

Die Kompensation unserer Kohlenstoffemissionen ist in erster Linie eine kurzfristige Alternative und keine langfristige Lösung. Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Emissionen weiter zu reduzieren und nehmen kontinuierlich Veränderungen vor, um dies zu erreichen.