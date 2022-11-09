Wie kann ich jemandem theprintspace empfehlen?

Finde heraus, wie du jemandem theprintspace empfehlen kannst und was die Vorteile sind.

Es hat viele Vorteile, jemandem theprintspace zu empfehlen. Zusätzlich zum Druckguthaben finanziert theprintspace, wenn du jemandem wirbst, den Kauf von 25m2 wilder Grünfläche durch den World Land Trust.

Finde deinen persönlichen Code

Wenn du einen Freund werben möchtest, musst du dich zunächst einloggen und zu den Kontoeinstellungen gehen, indem du auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke klickst.

Gehe auf ‚Referenz‘. Auf dieser Seite findest du deinen persönlichen Referenzcode.

Klicke auf „Code kopieren“ und sende ihn über unseren Nachrichtendienst an deinen Freund.

Einlösen eines Codes

Jetzt liegt es an deinem Freund, der zunächst ein Konto bei creativehub eröffnen muss.

Nachdem er das getan und einen Einkauf über 50 € getätigt hat, muss er den Code, den du ihm gegeben hast, in das Feld „Gutschein einlösen “ eingeben, sobald er das Produkt in den Warenkorb hinzugefügt hat.

Du erhältst dann automatisch einen Rabatt von 25 %.

Sobald er eine Bestellung aufgegeben hat, wird dein Empfehlungscode aktiviert. Von nun an erhältst du jedes Mal, wenn die von dir geworbene Person eine Bestellung tätigt, eine Gutschrift in Höhe von 10 % der Einkäufe für ein Jahr.

Bitte beachte: Eine Zahlungskarte muss in deinem Konto hinterlegt sein, um einen Freund werben zu können.