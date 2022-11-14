Wie kann ich zusätzlichen Speicherplatz für mein Konto kaufen?

Wie du ganz einfach zusätzlichen Speicherplatz für dein Konto erwerben kannst.

So bestellst du zusätzlichen Speicherplatz

Wenn du dich registrierst, erhälst du automatisch 30 GB Speicher. Wenn du mehr Speicherplatz benötigst, kannst du ein Professional-Konto mit 1 TB Speicherplatz für £8 pro Monat kaufen.

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Wähle “Speicherplan” aus

Füge deine Kredit-/Debitkarte und Rechnungsadresse hinzu und klicke auf „Neue Karte hinzufügen“. Wenn deine Karte und Rechnungsadresse bereits gespeichert sind, kannst du direkt zum nächsten Schritt übergehen.

Klicke auf „Bestellung aufgeben“.

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