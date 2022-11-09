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Wie kann ich die Währung meines Konto ändern?

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So änderst du die Währung für dein Konto.

Um deine Währung zu ändern, musst du in deinem creativehub-Konto dein Wohnsitzland oder die Angaben zur Firmenregistrierung und/oder Umsatzsteuerregistrierung ändern.

Schritt für Schritt

  • Melde dich bei deinem creativehub-Konto an und klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wähle ‘Kontoeinstellungen‘ > ‚Abrechnung’ 
  • Klicke im Abschnitt „Steuer-Details“ auf „Land“.
  • Wähle das Land aus, das der Währung entspricht, mit der du bezahlen möchtest
  • Klicke auf „Aktualisieren“. Die Währung wird sofort aktualisiert.

Bitte beachten: Wir unterstützen derzeit €EUR, £GBP und $USD.

Möchtest du die Sprache deines Profils ändern? Klicke hier, um zu sehen wie. 

Aktualisiert am 9 November 2022

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