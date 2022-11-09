Wie kann ich die Währung meines Konto ändern?

So änderst du die Währung für dein Konto.

Um deine Währung zu ändern, musst du in deinem creativehub-Konto dein Wohnsitzland oder die Angaben zur Firmenregistrierung und/oder Umsatzsteuerregistrierung ändern.

Schritt für Schritt

Melde dich bei deinem creativehub-Konto an und klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.

Wähle ‘Kontoeinstellungen‘ > ‚Abrechnung’

Klicke im Abschnitt „Steuer-Details“ auf „Land“.

Wähle das Land aus, das der Währung entspricht, mit der du bezahlen möchtest

Klicke auf „Aktualisieren“. Die Währung wird sofort aktualisiert.

Bitte beachten: Wir unterstützen derzeit €EUR, £GBP und $USD.

Möchtest du die Sprache deines Profils ändern? Klicke hier, um zu sehen wie.