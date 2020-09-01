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Wie ändere ich die E-Mail-Adresse meines Kontos?

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So änderst du die E-Mail-Adresse, mit der dein creativehub-Konto registriert ist:

  • Klicke oben rechts auf der Seite auf deinen Namen.
  • Wähle die folgenden Optionen: „Account settings“ > „Email address“
  • Gib deine neue E-Mail-Adresse ein und klicke auf „Update“. Gib die richtige E-Mail-Adresse zur Bestätigung erneut ein und klicke auf „Send“
  • Du erhältst einen Bestätigungslink an die neue E-Mail-Adresse.
  • Sobald du deine neue E-Mail-Adresse bestätigt hast, kannst du dich mit deinen aktualisierten Daten anmelden.

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Aktualisiert am Oktober 2026

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