Wie ändere ich die E-Mail-Adresse meines Kontos?

So änderst du die E-Mail-Adresse, mit der dein creativehub-Konto registriert ist:
- Klicke oben rechts auf der Seite auf deinen Namen.
- Wähle die folgenden Optionen: „Account settings“ > „Email address“
- Gib deine neue E-Mail-Adresse ein und klicke auf „Update“. Gib die richtige E-Mail-Adresse zur Bestätigung erneut ein und klicke auf „Send“
- Du erhältst einen Bestätigungslink an die neue E-Mail-Adresse.
- Sobald du deine neue E-Mail-Adresse bestätigt hast, kannst du dich mit deinen aktualisierten Daten anmelden.
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