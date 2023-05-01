Warum wurden meine Dateien aus meinem Konto gelöscht?

creativehub löscht Dateien in inaktiven Konten automatisch. Als inaktiv gilt ein Konto, wenn innerhalb von 18 Monaten keine Dateien hochgeladen & keine Bestellungen oder E-Commerce-Bestellungen aufgegeben wurden.

Wir tun das, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Deine Dateien liegen auf Servern mit sofort verfügbarem Speicher (Hot Storage). Nach dieser angemessenen Frist von 18 Monaten entfernen wir die Dateien deshalb, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.

Wir können die Dateien nicht wiederherstellen – du musst sie erneut in dein Konto hochladen.