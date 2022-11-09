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Wie kann ich die Sprache meines Kontos ändern?

Inhalt

Erfahre hier, wie du die Sprache deines Kontos ändern kannst.

Schritt für Schritt

Dein Konto ist in 6 Sprachen verfügbar. Wenn du die Sprache ändern möchtest, gehe so vor:

  • Klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.
  • Wähle die folgenden Optionen aus: ‘Kontoeinstellungen‘ > ‘Kontodetails‘
  • Es öffnet sich ein Dropdown-Menü unter deinen Kontaktinformationen. Bitte wähle deine bevorzugte Sprache aus.
  • Klicke dann auf „Aktualisieren“.

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Aktualisiert am 9 November 2022

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