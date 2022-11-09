Wie kann ich Lieferadressen bearbeiten, hinzufügen oder löschen?

So aktualisierst du Lieferadressen in deinem Konto.

Hinzufügen, Ändern oder Löschen einer Lieferadresse vor dem Aufgeben einer Bestellung

Hier erfährst du, wie du deine Lieferadresse aktualisieren kannst:

Melde dich bei deinem creativehub-Konto an

Klicke auf deinen Namen in der oberen rechten Ecke der Seite.

Wähle: Kontoeinstellungen > Kontodetails

Blättere nach unten zum Abschnitt „Lieferadresse“. Hier kannst du auf „Bearbeiten „, um deine aktuelle Adresse zu ändern, auf „Entfernen“ , um die Adresse zu löschen und auf „Neue Adresse hinzufügen“ klicken, um eine neue Adresse hinzuzufügen.

Sobald du deine Versanddetails aktualisierst hast, wird eine Liste deiner aktualisierten Adressen an der Kasse angezeigt.

Alternativ kannst du eine neue Adresse direkt während des Bestellvorgangs hinzufügen.

Ändern einer Adresse nach einer Bestellung

Die Lieferadresse kann innerhalb einer Stunde nach der Bestellung geändert werden.

Nach einer Stunde können wir nicht mehr garantieren, dass die Adresse aktualisiert werden kann.

Um deine Adresse zu ändern, kontaktiere bitte unser Team telefonisch, über unseren Chat oder schreibe uns eine E-Mail hier.