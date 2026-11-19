Es gibt vier maßgefertigte Rahmentypen: Standard, Box, Floating und Tray. Jeder wird von Hand passend zur Größe deines Drucks gefertigt, und jeder hat seine eigene Auswahl an Leisten, Verglasungen und Passepartout-Optionen. Der Typ bestimmt, wie der Druck im Rahmen gehalten wird. Wähle also zuerst den Typ und dann die Leiste.

Die vier Rahmentypen

Rahmentyp So sitzt der Druck Leisten Glas Passepartout Standard Hinter der Verglasung, mit Passepartout oder Abstandsleiste Das komplette Sortiment, 22 Optionen Optional Optional Box Zurückgesetzt in einem tiefen Profil 6 Optionen Optional Optional Floating Schwebend auf einer weißen Rückwand montiert, alle vier Papierkanten sichtbar 6 Optionen Optional Keines Tray Ein kaschiertes Werk in einem vertieften Rahmen mit Schattenfuge 4 Ausführungen Keines Keines

Wenn du eine Schattenfuge zwischen Werk und Rahmen möchtest, brauchst du einen Floating- oder einen Tray-Rahmen. Fotos aller fertigen Varianten findest du auf der Seite zur Rahmung.

Leisten nach Rahmentyp

Standard-Rahmen

White (Weiß), Black (Schwarz), Walnut (Nussbaum) und Beech (Buche): Thin (schmal), Wide (breit) oder Square (kantig).

Oak (Eiche): Thin (15 mm), Wide (34 mm), Thin Rounded (schmal abgerundet, 20 mm) oder Wide Rounded (breit abgerundet).

Silver (Silber, Metall): Thin (20 mm) oder Wide (30 mm).

Gold (Metall): Thin (19 mm) oder Wide (30 mm).

Ornate, eine verzierte goldene Leiste im historischen Stil: Gold Small oder Gold Large.

Box- und Floating-Rahmen

White: Thin oder Square.

Black: Thin oder Square.

Oak: Thin (15 mm) oder Thin Rounded (20 mm). Oak Wide gibt es nur als Leiste für Standard-Rahmen.

Tray-Rahmen gibt es in Beech, White, Black oder Walnut, jeweils mit einem Profil.

Thin-Leisten sind in der Ansicht etwa 15 bis 25 mm breit. Square ist eine breite Leiste mit kantigem Profil. Das dunkelste Holz ist amerikanischer Schwarznussbaum, erhältlich für Standard- und Tray-Rahmen. Rahmen werden nicht in einer Wunschfarbe gebeizt und nicht an ein Muster angepasst.

Floating-Rahmen: der Abstand und die Gesamtgröße

In einem Floating-Rahmen liegt an jeder Kante ein Abstand von 1 Zoll zwischen dem Papier und der Innenseite des Rahmens, unabhängig von Druckgröße und Leiste. Der Abstand ist fest. Ein Rand, der in deiner Datei angelegt ist, wird auf das Papier gedruckt. Er liegt also innerhalb des Abstands und vergrößert ihn nicht. Die Rückwand ist immer weiß. Für einen komplett schwarzen Look wählst du einen Standard- oder Box-Rahmen mit schwarzer Leiste und schwarzem Passepartout.

So schätzt du das Außenmaß eines Floating-Rahmens:

Beginne mit der Breite und der Höhe des Drucks. Addiere zu jedem Maß 2 Zoll für den Abstand an den beiden gegenüberliegenden Kanten. Addiere zu jedem Maß zweimal die Ansichtsbreite der Leiste.

Wenn du vor der Bestellung das fertige Maß oder die Tiefe einer bestimmten Leiste bestätigt haben möchtest, frag uns, und wir prüfen es.

Tray-Rahmen

Ein Tray-Rahmen ist der einzige Typ ohne Glas, und er hat kein Passepartout. Er eignet sich für einen kaschierten Druck, zum Beispiel einen Druck auf Dibond. Die Rahmenleiste ist von vorn gesehen etwa 18 mm breit, die Aufhängung ist bereits montiert, sodass der Rahmen fertig zum Aufhängen ankommt, und ein Tray-Rahmen in A3 mit Dibond-Kaschierung wiegt ohne Verpackung etwa 1,2 kg. Ohne Glas gibt es keine Spiegelungen, aber die Oberfläche ist ungeschützt: Hänge ihn fern von direkter Sonne und Feuchtigkeit auf und staube ihn vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.

Was Dibond und die anderen Trägermaterialien für die Kaschierung ausmacht, erklärt unser Ratgeber zu kaschierten Drucken.

Verglasung und Abstandsleisten

Jede Verglasung ist echtes Glas. Acrylglas bieten wir für maßgefertigte Rahmen nicht an. Bei Standard-, Box- und Floating-Rahmen stehen im Dropdown Glass (Glas) die Optionen None (keines), Standard und Anti Reflective Art (entspiegeltes Glas) zur Wahl, wobei wir Letzteres empfehlen. Conservation Clear und Museumsglas sind für maßgefertigte Rahmen ebenfalls erhältlich: Frag uns danach. Die optischen Eigenschaften der einzelnen Gläser findest du unter Verglasungsoptionen für Rahmen.

Wo es kein Passepartout gibt, hält eine schmale Abstandsleiste den Druck auf Abstand zum Glas. Sie kann zum Holz der Rahmenleiste passen oder weiß oder schwarz sein. Wenn du eine schwarze Abstandsleiste möchtest, gib das in den Bestellnotizen an und schick uns anschließend deine Bestellnummer. Jeder Rahmen wird auf der Rückseite verklebt und versiegelt.

So wählst du bei der Bestellung aus

Wähle auf order.creativehub.io dein Bild aus und klicke auf Order Prints (Drucke bestellen). Wähle auf der Karte Framing & Mounting (Rahmung und Kaschierung) die Option Bespoke frame (maßgefertigter Rahmen). Wähle auf der Karte Frame Type (Rahmentyp) einen Typ. Die Karte Moulding (Leiste) zeigt dann nur die Leisten für diesen Typ. Wähle das Material und danach das Profile (Profil), wenn es für das Material mehr als eines gibt. Lege Glas, Aufhängung und Passepartout auf der Karte Frame Options (Rahmenoptionen) fest.

Der Preis aktualisiert sich bei jedem Schritt. Richtpreise findest du in der Preisliste.

Größengrenzen und Produktionszeit

Der Druck muss an der kürzesten Seite mindestens 180 mm messen, damit er gerahmt werden kann.

Jede Größe darüber kann gerahmt werden, nicht nur Fotoformate oder A-Formate. Eine Sondergröße wie 589 x 841 mm wird im Rahmen zentriert.

Die Obergrenzen findest du unter Was ist die größte Größe, die ihr rahmen oder kaschieren könnt?

Rechne für einen gerahmten Druck mit 10 Werktagen, der Druck eingeschlossen. Eine gerahmte Bestellung bis zum nächsten Tag ist nicht möglich. Ein Eilauftrag ist manchmal möglich und wird im Einzelfall abgestimmt, frag also vor der Bestellung nach.

Alle maßgefertigten Rahmen entstehen in Handarbeit in unserem Londoner Studio und werden aus dem Vereinigten Königreich verschickt, sodass bei Lieferung in die EU Zollabgaben anfallen können.

Jeder Rahmentyp wird auf der Rahmungsseite unserer Website mit seinen Leisten gezeigt, sodass du sie vor der Bestellung gut vergleichen kannst.