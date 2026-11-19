Wähle einen Standard-Rahmen für eine klassische Galerie-Optik: Der Druck sitzt direkt hinter dem Glas, durch ein Passepartout oder eine schmale Abstandsleiste davon ferngehalten, und du hast die größte Auswahl an Leisten. Wähle einen Box-Rahmen für Tiefe: Der Druck liegt zurückgesetzt in einem tieferen Profil, sodass zwischen Glas und Papier ein sichtbarer Raum bleibt. Ein Standard-Rahmen ist das, was oft als flacher Rahmen bezeichnet wird. Beide werden von Hand passend zur Größe deines Drucks gefertigt.

Standard-Rahmen und Box-Rahmen im Vergleich

Standard-Rahmen Box-Rahmen So sitzt der Druck Hinter der Verglasung, mit Passepartout oder Abstandsleiste Zurückgesetzt in einem tiefen Profil Wirkung Klassische Fine-Art-Präsentation Modern und reduziert, mit Tiefe Leisten Das gesamte Sortiment, 22 Optionen: White, Black, Walnut, Beech, Oak, Silver, Gold und Ornate 6 Optionen: White oder Black in Thin oder Square, Oak in Thin oder Thin Rounded Passepartout Optional Optional Glas None, Standard oder Anti Reflective Art None, Standard oder Anti Reflective Art Fertigungszeit 10 Werktage, einschließlich Druck 10 Werktage, einschließlich Druck

Wann ein Standard-Rahmen die bessere Wahl ist

Du möchtest eine traditionelle Präsentation, die zu fast jedem Bild passt.

Du möchtest eine Leiste, die es für den Box-Rahmen nicht gibt: Walnut, Beech, breites Oak, Silver, Gold oder Ornate.

Du hängst mehrere Arbeiten zusammen und möchtest, dass die Rahmen an der Wand zurückhaltend bleiben.

Wann ein Box-Rahmen die bessere Wahl ist

Du möchtest, dass die Arbeit Tiefe und Präsenz bekommt, wie es bei zeitgenössischer Fotografie oft der Fall ist.

Du möchtest einen deutlichen Abstand zwischen dem Glas und einem Druck, der ohne Passepartout gerahmt wird.

Eine Leiste in White, Black oder Oak passt zur Arbeit.

Für eine komplett schwarze Optik nehmen beide Typen eine schwarze Leiste mit schwarzem Passepartout auf.

Die beiden anderen Rahmentypen

Wenn du eine Schattenfuge rund um die Arbeit möchtest, ist das ein Floating-Rahmen oder ein Tray-Rahmen, kein Box-Rahmen. Im Floating-Rahmen ist der Druck schwebend auf einer weißen Rückwand montiert, und alle vier Papierkanten sind sichtbar. Ein Tray-Rahmen hält einen kaschierten Druck in einer vertieften Schale, ohne Glas. Alle vier Typen und jede Leiste findest du in unserer Übersicht der Rahmentypen und Leisten, und Fotos jedes fertigen Stils auf der Seite zur Rahmung.

Glas

Glas ist bei beiden Typen optional, und wir empfehlen das Glas Anti Reflective Art. Conservation Clear, das 99 % der UV-Strahlung blockiert, und Museumsglas, das denselben UV-Schutz mit Entspiegelung verbindet, sind auf Anfrage erhältlich. Siehe unsere Übersicht der Verglasungen.

So wählst du den Typ bei der Bestellung

Wähle auf order.creativehub.io auf der Karte Framing & Mounting die Option Bespoke frame und dann auf der Karte Frame Type Standard oder Box. Die Karte Moulding zeigt danach nur die Leisten für diesen Typ, und der Preis passt sich mit deiner Auswahl an. Richtpreise stehen in der Preisliste. Ein Druck muss an der kürzesten Seite mindestens 180 mm messen, damit er gerahmt werden kann.

Fotos beider Rahmentypen mit ihren Leisten und Gläsern findest du auf unserer Seite zur Rahmung nach Maß.