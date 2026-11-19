Ein Rahmen nach Maß kann für einen Druck bis 50 x 75 in (127 x 190 cm) gefertigt werden, bei einem Panorama bis 40 x 80 in (102 x 203 cm). Die Grenze gilt für jeden Rahmenstil, jede Leiste und jede Verglasung. Alles Größere wird kaschiert, nicht gerahmt: Die Kaschierung auf Dibond oder Aluminium ist bis 60 x 96 in (152 x 244 cm) möglich.

Größengrenzen auf einen Blick

Ausführung Größte online kalkulierte Größe Standard-, Box-, Floating- oder Tray-Rahmen 50 x 75 in, oder 40 x 80 in als Panorama Kaschierung auf Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board oder MDF 60 x 96 in Kaschierung auf Display Card 40 x 60 in

Am anderen Ende gilt: Die kurze Seite des Drucks muss mindestens 18 cm messen, damit er gerahmt oder auf ein festes Trägermaterial kaschiert werden kann.

Diese Größen werden im Bestelltool auf order.creativehub.io wie jede andere Größe kalkuliert, ein Angebot ist nicht nötig. Einen Rahmen über der Grenze nimmt das Tool nicht an. Wie groß der Druck selbst sein kann, hängt vom Papier ab: siehe Maximale Druckgrößen für C-Type- und Giclée-Drucke.

Wenn das Werk zum Rahmen zu groß ist

Ein Druck in 95 x 220 cm zum Beispiel lässt sich drucken, liegt aber über der Grenze für Rahmungen und würde deshalb kaschiert. Aluminium und Dibond sind extrem plan und steif und wölben oder verziehen sich über die Dauer einer Ausstellung nicht, weshalb wir sie für Ausstellungsarbeiten um 100 cm empfehlen. An Platten bis 40 x 40 in werden Aufhängeleisten angebracht. Eine größere Platte hängt an einem Unterrahmen aus Aluminium. Siehe Welches Trägermaterial soll ich wählen?

Einen großen Rahmen planen

Glas. Rahmen nach Maß werden mit echtem Glas verglast, eine Acrylverglasung bieten wir nicht an. Berücksichtige bei einem sehr großen oder hoch gehängten Werk das Gewicht des Glases bei der Wahl der Aufhängung.

Rahmen nach Maß werden mit echtem Glas verglast, eine Acrylverglasung bieten wir nicht an. Berücksichtige bei einem sehr großen oder hoch gehängten Werk das Gewicht des Glases bei der Wahl der Aufhängung. Aufhängung. D-Ringe mit Kordel werden bis 30 x 20 in empfohlen, Spiegelbleche bis 40 x 50 in. Ab 40 x 50 in werden nur noch Bandaufhänger (strap hangers) angeboten. Wähle für ein hohes, schweres Werk im Treppenhaus oder über Kopfhöhe Spiegelbleche oder Bandaufhänger, keine Kordel. Details stehen in Aufhängungen für gerahmte Kunstwerke.

D-Ringe mit Kordel werden bis 30 x 20 in empfohlen, Spiegelbleche bis 40 x 50 in. Ab 40 x 50 in werden nur noch Bandaufhänger (strap hangers) angeboten. Wähle für ein hohes, schweres Werk im Treppenhaus oder über Kopfhöhe Spiegelbleche oder Bandaufhänger, keine Kordel. Details stehen in Aufhängungen für gerahmte Kunstwerke. Planlage. Im Rahmen wird der Druck entweder trocken kaschiert, also mit einer steifen Platte verklebt, was ein vollkommen planes und dauerhaftes Ergebnis ergibt, oder mit reversiblen, archivfesten Scharnieren an Karton aus 100 % Baumwolle befestigt; in diesem Fall liegt er nicht vollkommen plan. Bei großen Arbeiten, wo die Planlage am wichtigsten ist, ist die Trockenkaschierung die übliche Wahl.

Leinwand

Wir bieten Leinwanddruck an, er lässt sich aber noch nicht auf der Website bestellen. Die Online-Bestellung ist für Anfang 2027 geplant. Für eine große Leinwandbestellung vor diesem Zeitpunkt kontaktiere uns. Eine Leinwand, die du uns lieferst, können wir weder aufspannen noch rahmen. Geht es dir um die Oberfläche, bieten die stark strukturierten Giclée-Papiere Ilford Cotton Textured und Hahnemühle German Etching eine vergleichbare Struktur. Wenn du eine Schattenfuge zwischen Werk und Rahmen möchtest, wähle einen Floating- oder Tray-Rahmen.

Lieferzeit

Rechne mit 10 Werktagen für einen gerahmten Druck und 5 Werktagen für einen kaschierten Druck (10 bei Acrylic Reverse), jeweils einschließlich Druck, zuzüglich Versand. Der voraussichtliche Termin für deine Bestellung wird im Checkout angezeigt, bevor du bezahlst.

Lieferung und Abholung

Bis 30 x 40 in: Lieferung per Kurier zu den Standardtarifen.

Lieferung per Kurier zu den Standardtarifen. Über 30 x 40 in, bis 50 x 75 in: Lieferung in einer Holzkiste per Kurier zum Tarif für große Werke. Der Tarif wird im Checkout bei den anderen Versandoptionen angezeigt. Nach dem Kauf wird nichts nachberechnet.

Lieferung in einer Holzkiste per Kurier zum Tarif für große Werke. Der Tarif wird im Checkout bei den anderen Versandoptionen angezeigt. Nach dem Kauf wird nichts nachberechnet. Größer als 50 x 75 in: nur Abholung.

Rahmung und Kaschierung erfolgen in unserem Studio in London, diese Werke werden also per internationalem Kurier aus dem Vereinigten Königreich verschickt, wobei die Kosten anhand deiner Lieferadresse berechnet werden. Bei Lieferungen in die EU können Zollgebühren anfallen.

Mehr zum Service findest du auf der Seite zur Rahmung und der Seite zur Kaschierung.

Für Arbeiten, die zu groß für einen Rahmen sind, zeigt unsere Seite zur Kaschierung die Optionen in Aluminium, Dibond und Acryl sowie Unterrahmen und Aufhängeleisten.