Glasoptionen für Rahmen

Ein Leitfaden zu unserem Angebot an UV-geschützten Glasoptionen.

Kunstwerke auf Papier sollten idealerweise vom Rahmenglas weg montiert werden, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

Wenn der Druck nicht mit einem Fenster- oder Buchstützenständer gehalten wird, dann sollten Nutleisten verwendet werden, um ihn vom Glas fernzuhalten.

Bei theprintspace bieten wir eine Reihe von Glasoptionen an, die verschiedenen Budgets entsprechen und mit optischen Eigenschaften ausgestattet sind, um das Kunstwerk zu verbessern oder zu erhalten.

Beschreibungen und optische Eigenschaften sind unten aufgeführt:

Entspiegelt (empfohlen)

Dieses Glas wird mit einer mehrschichtigen Beschichtung hergestellt, die Beschichtungen zur Reduzierung von Reflexionen enthält, um eine optimale Farbübertragung und Bildklarheit zu gewährleisten. Diese Beschichtung hat einen UV-Schutz.

Conservation Clear

Entwickelt, um effektiv 99 % der UV-Strahlen zu blockieren und das Ausbleichen zu reduzieren. Conservation Clear wird für Kunstwerke empfohlen, bei denen die Erhaltung des Werks das Hauptziel ist.

Museum

Premium-Glas, das die Vorteile der Entspiegelung mit 99%iger UV-Blockierung kombiniert und damit für wertvolle und einzigartige Kunstwerke geeignet ist.

Nachfolgend findest du eine Vergleichstabelle, die einen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften bei der Auswahl einer Glasoption für die Einrahmung gibt

Vergleichstabelle

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