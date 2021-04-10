Befestigungen zum Aufhängen von gerahmten Kunstwerken

Schaue dir unsere handgefertigten Rahmen für Kunstwerke und Fotografien an.

Die von uns angebotenen Einrahmungsoptionen umfassen: D-Ringe und Schnur, Spiegelaufhänger und Riemenaufhängung

D-Ringe und Schnur

2 Ringe werden auf die Rückseite der MDF-Platte geschraubt und durch eine Schnur verbunden. Auf diese Weise kann das Werk einfach mit einer Schraube oder einem Nagel an die Wand gehängt werden.

Diese Option wird für Kunstwerke bis zu einer Größe von maximal 30″ x 20″ empfohlen.

Spiegelaufhänger

2 Spiegelaufhänger werden an der Rückseite des Rahmens angebracht, eine auf jeder Seite, auf etwa ein Drittel der Höhe von oben nach unten

Um es an der Wand zu befestigen, halte das Kunstwerk fest und markiere die Löcher mit einem Bleistift an der Wand. Bei großen Kunstwerken können zwei Leute notwendig sein, um das Bild zu befestigen.

Bohre an den mit dem Bleistift angezeichneten Stellen Löcher in die Wand. Sobald du das getan hast, halte das Kunstwerk an der Wand fest und schrauben es durch die Platten, um es an der Wand zu befestigen.

Diese Option wird für Rahmen bis zu einer Größe von maximal 40″ x 50″ empfohlen.

Bitte beachte, dass Griffe und Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Riemenaufhängung

2 Riemen werden an der Rückseite des Rahmens angebracht, eine auf jeder Seite, auf etwa ein Drittel der Höhe von oben nach unten

2 J-Haken werden separat geliefert und müssen an der Wand befestigt werden. Die Oberseite der Griffe wird einfach an den J-Haken befestigt, um den Rahmen an der Wand zu sichern.

Die Riemenaufhängung ist eine stärkere, stabilere Aufhängungslösung und eignet sich ideal für die Verwendung mit größeren, schwereren Rahmen.

Brauchst du noch Hilfe?

Kontaktiere unseren Kundenservice.