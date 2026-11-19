Ein Passepartout ist die Kartonumrandung zwischen Druck und Rahmen. Unsere werden aus säurefreiem Karton mit 1,4 mm (1400 Mikron) Dicke und einem Schrägschnitt von 45° geschnitten, in White (Weiß), Ivory (Elfenbein), Cream (Creme) oder Black (Schwarz). Die Breite stellst du bei der Bestellung mit einem Schieberegler ein, und die maximale Breite hängt von der Größe des Drucks ab.

Wo es ein Passepartout gibt

Nur als Teil eines gerahmten Drucks, der bei uns bestellt wird. Einer reinen Druckbestellung lässt es sich nicht hinzufügen.

Bei Standard- und Box-Rahmen. Floating- und Tray-Rahmen haben kein Passepartout.

Nicht als Einzelprodukt. Wir schneiden keine Passepartouts für Fotos oder Rahmen, die du schon hast.

Andere Bedeutungen von „aufgezogen“, etwa das Kaschieren eines Drucks auf eine feste Platte, behandelt unser Ratgeber zum aufgezogenen Druck.

Wenn du bei einem verglasten Rahmen auf das Passepartout verzichtest, hält stattdessen eine schmale Abstandsleiste den Druck vom Glas fern.

Die Farbe wählen

Wähle die Farbe auf der Karte Frame Options (Rahmenoptionen), wenn du den Rahmen auf order.creativehub.io konfigurierst. Die Liste dort zeigt die genauen Farbtöne, die angeboten werden.

Stimme das Passepartout auf den Papierton ab, nicht nur auf das Bild. Hahnemühle German Etching zum Beispiel hat einen warmen Papierton, ein reinweißes Passepartout bildet dazu also einen Kontrast, am deutlichsten, wenn das Bild einen Rand hat. Ivory oder Cream fügen sich harmonischer ein.

Ein Musterset unserer Papiere zeigt den Grundton jedes Papiers, was bei der Wahl der Passepartout-Farbe hilft.

Die Breite wählen

Sobald eine Farbe ausgewählt ist, erscheint Window Mount Size (Passepartoutgröße). Der Schieberegler ist je nach Druckgröße begrenzt. Bei einem Druck in 5 x 7 in zum Beispiel endet er bei einem Passepartout von 1,3 in.

Eine empfohlene Standardbreite gibt es nicht. Es kommt darauf an, was zum Werk passt, und die Vorschau auf dem Bildschirm zeichnet das Passepartout in deiner Farbe und Breite neu, sobald du etwas änderst, sodass du die Proportionen beurteilen kannst, bevor du bezahlst.

Ein Passepartout, das breiter ist, als der Schieberegler zulässt, ist eine Sonderanfertigung und wird einzeln angeboten. Siehe Wie bekomme ich ein Angebot für einen Rahmen, ein Passepartout oder eine Kaschierung nach Maß?

Eine Konfiguration vor der Bestellung prüfen

Wenn du auf eine bestimmte Gesamtgröße des Rahmens hinarbeitest, schick uns die Maße des Drucks und die Rahmengröße, die du im Sinn hast, über die Kontaktseite, und wir prüfen die Passepartout-Konfiguration für dich. Ein Druck in einer Sondergröße wird im Rahmen zentriert.

Wie der Druck hinter dem Passepartout befestigt wird, liest du unter Archivfeste, reversible Befestigungsoptionen für die Rahmung. Mehr zu unseren Rahmen findest du auf der Seite zur Rahmung.

Ein Passepartout ist nur ein Teil des Rahmens, und unsere Seite zur Rahmung zeigt die passenden Rahmenstile, Leisten und Glasoptionen.