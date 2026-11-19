Entscheide danach, wie das Werk verwendet wird. Display Card und Foam Board sind leicht und eignen sich für Präsentationen oder kurzzeitige Ausstellungen. Foamex und MDF sind steifer und haltbarer. Aluminium und Dibond bleiben am planesten und sind die Wahl für Ausstellungsarbeiten. Bei Acrylic Reverse sitzt der Druck hinter klarem Perspex und bekommt ein hochglänzendes Finish.

In jedem Fall drucken wir auf Papier und kaschieren den Druck anschließend auf die Platte. Wir drucken nicht direkt auf Dibond, Aluminium, Acryl oder eine andere Platte. Was eine Kaschierung ist und welche Platten als archivfest gelten, erfährst du unter Einführung in die Kaschierung.

Die Platten im Vergleich

Platte Stärke Gut zu wissen Display Card 2 mm Leicht. Für Präsentationen und kurzzeitige Ausstellungen. Foam Board (Kappa) 5 mm oder 10 mm Leichter Schaumkern, nur in Weiß. Bekommt leicht Dellen, also nichts für Werke, die oft angefasst werden. Foamex 3 mm oder 5 mm Steifes PVC, schwarz oder weiß. Haltbarer als Foam Board. Wird oft auf Staffeleien verwendet oder an Wänden, an denen nicht geschraubt werden darf. MDF 12 mm Steif und haltbar, und die schwerste Platte. Gut an der Wand, nicht für etwas, das herumgetragen wird. Aluminium und Dibond Dibond ist 3 mm stark Extrem plan und steif, der Druck wölbt und verzieht sich also nicht. Das beste Verhältnis von Steifigkeit und Gewicht für eine Platte, die immer wieder bewegt wird. Wird mit Aufhängeleisten oder einem Unterrahmen auf der Rückseite geliefert. Acrylic Reverse 3 mm klares Perspex vorn plus Rückplatte Der Druck wird hinter das Acryl kaschiert. Nur C-type Fuji Matt.

Foam Board und Foamex sind unterschiedliche Produkte und haben eigene Preise. Wenn du eine schwarze Platte brauchst, wähle Foamex. Fotos aller Ausführungen findest du auf der Seite zur Kaschierung.

Du suchst „Gallery Board“?

Gallery Board ist kein fester Branchenstandard, und wir führen kein Produkt unter diesem Namen. Meist ist damit eine leichte, steife Platte gemeint, auf deren Oberfläche der Druck direkt kaschiert wird. Am nächsten kommen dem bei uns Display Card, wenn du etwas Leichtes möchtest, oder Foamex oder MDF, wenn du etwas Steifes möchtest.

So sieht Acrylic Reverse aus

Du betrachtest das Bild durch das Acryl. Die Oberfläche ist also glatt und hochglänzend, egal welches Papier darunter liegt. Das Acryl verleiht dem Bild sichtbare Tiefe und lässt Farben kräftiger wirken, was zu Fotografie und zu kräftigen, farbigen Arbeiten passt. Eine glänzende Oberfläche spiegelt aber auch Fenster und Lampen, überlege dir also, wo das Werk hängen soll. Es ist eine Kaschierung, kein Leuchtkasten: Das Bild wird nicht von hinten beleuchtet.

Die Vorderseite besteht aus 3 mm klarem Perspex mit polierten Kanten.

Hinter dem Druck sitzt eine Rückplatte aus White Perspex (weiß), Black Perspex (schwarz), Aluminium oder Dibond. Alle vier kosten gleich viel, und die Farbe der Rückplatte ist von der Seite sichtbar.

Es ist steif und fertig zum Aufhängen.

Es wird nur auf dem Papier C-type Fuji Matt gefertigt. Bei anderen Papieren ist die Option deaktiviert.

Das Acryl schützt die Druckoberfläche, verkratzt aber leichter als Glas. Reinige es mit einem weichen, trockenen Tuch.

Papier und Oberfläche für unverglaste Platten

Vor einem kaschierten Druck liegt nichts, deshalb kommt es auf die Papieroberfläche an. Matte und seidenmatte Papiere verringern Blendungen unter Galeriebeleuchtung. C-type-Papiere sind für die offene Präsentation beliebt, weil das Bild in der Emulsion liegt und nicht auf dem Papier, was sie widerstandsfähiger gegen Scheuerspuren macht. Wir versehen Drucke und kaschierte Werke nicht mit Laminat, Firnis oder Schutzspray.

Größen, Aufhängung und Ecken

Die kurze Seite eines Drucks, der auf ein hartes Trägermaterial kaschiert wird, muss mindestens 18 cm messen.

Online gibt es Preise für Kaschierungen bis 60 x 96 in auf Aluminium, Dibond, Acrylic Reverse, Foamex, Foam Board und MDF. Bei Display Card ist bei 40 x 60 in Schluss.

Aufhängeleisten werden bis 40 x 40 in montiert. Eine größere Platte hängt an einem Unterrahmen aus Aluminium.

Ecken gibt es nur rechtwinklig. Abgerundete Ecken bieten wir nicht an.

Die Aufhängungen sind unter Aufhängungen für kaschierte Kunstwerke beschrieben.

Präsentation im Freien

Nichts, was wir herstellen, eignet sich für die ungeschützte oder dauerhafte Präsentation im Freien. Acrylic Reverse eignet sich nur für kurzzeitige oder geschützte Ausstellungen im Außenbereich.

Bestellung und Produktionszeit

Die Kaschierung muss zusammen mit dem Druck bestellt werden. Drucke für die Kaschierung werden mit Beschnittzugabe und Schnittmarken produziert, damit sie exakt auf das Endformat kaschiert werden können. Deshalb können wir einen früher gelieferten Druck nicht kaschieren. Wenn du zuerst die Farben prüfen möchtest, bestelle Teststreifen oder einen Probedruck und gib danach die Bestellung mit Kaschierung auf.

Füge die Platte hinzu, wenn du den Druck auf order.creativehub.io konfigurierst. Die Kaschierung wird je nach Größe und Platte zusätzlich zum Druck berechnet, und der Preis aktualisiert sich, sobald du eines von beiden änderst. Richtpreise findest du in der Preisliste.

Eine Bestellung mit Kaschierung, die vor 13:30 Uhr britischer Zeit eingeht, wird innerhalb von 5 Werktagen verschickt, der Druck eingeschlossen. Acrylic Reverse dauert 10 Werktage. Das Studio ist an Wochenenden und an Feiertagen geschlossen, rechne also von einem Ausstellungstermin entsprechend zurück. Das genaue Datum wird im Checkout angezeigt.

Kaschiert wird von Hand in unserem Londoner Studio, und kaschierte Werke werden aus dem Vereinigten Königreich verschickt, sodass bei Lieferung in die EU Zollabgaben anfallen können.

Jede Platte ist zusammen mit den Aufhängeleisten und Unterrahmen auf unserer Seite zur Kaschierung von Foto- und Kunstdrucken zu sehen.