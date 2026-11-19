Unsere Papiere wiegen zwischen 231gsm und 310gsm. Hahnemühle Photo Rag 308gsm, das beliebteste, ist 0,48 mm dick. Die Trägermaterialien für Kaschierungen reichen von 2 mm Display Card bis 12 mm MDF, Dibond ist 3 mm dick.

Papiergewichte und Oberflächen

Papier Druckart Gewicht Oberfläche Hahnemühle Photo Rag Giclée 308gsm Glatt und matt, 100 % Baumwolle, keine sichtbare Struktur Hahnemühle German Etching Giclée 310gsm Matt mit ausgeprägter, unregelmäßiger Struktur Ilford Cotton Textured Giclée 310gsm Matt, feinere Struktur wie bei kaltgepresstem Aquarellpapier Canson Baryta Giclée 310gsm Leichter Glanz, seidig reflektierende Beschichtung Hahnemühle Bamboo Giclée 290gsm Glatt und matt, 90 % Bambusfasern und 10 % Baumwolle Hahnemühle Pearl Giclée 285gsm Seidenglanz mit feiner Orangenhautstruktur Epson Semi-Gloss Giclée 260gsm Leichter Glanz, PE-beschichtet, fotografische Anmutung Fuji Gloss C-type 246gsm Glänzendes Fotopapier Fuji Matt C-type 231gsm Halbmatt mit leichtem Schimmer und feiner, gepunkteter Struktur

Die schwereren Papiere (308 bis 310gsm) liegen spürbar kräftiger in der Hand. Die leichteren (231 bis 260gsm) sind ebenfalls archivfest, fühlen sich aber eher wie Fotopapier an. Hilfe bei der Auswahl findest du unter So wählst du Druckart und Papier.

Papierton, vom wärmsten zum hellsten

Hahnemühle Bamboo: der wärmste Papierton, ein warmes, cremiges Gelb.

der wärmste Papierton, ein warmes, cremiges Gelb. Ilford Cotton Textured: warmes Weiß.

warmes Weiß. Hahnemühle German Etching: leicht warmes Weiß.

leicht warmes Weiß. Hahnemühle Photo Rag: gebrochenes Weiß.

gebrochenes Weiß. Canson Baryta und Epson Semi-Gloss: die hellsten Weißtöne.

Gewichte, die wir nicht führen

Unsere schwersten Papiere haben 310gsm. Ein Papier mit 350gsm oder Karton mit 400 bis 600gsm führen wir nicht.

Leichtes Posterpapier mit rund 90gsm haben wir nicht im Sortiment.

Einen eigenen Karton für Karten gibt es nicht, die schwereren Fine-Art-Papiere können sich aber ähnlich anfühlen.

Papierdicke

Hahnemühle Photo Rag 308gsm ist 0,48 mm dick. Wenn du die Dicke eines anderen Papiers brauchst, schreib uns über die Kontaktseite, um welches Papier es geht und was du baust, und wir besorgen dir die genaue Spezifikation. Frag bei einer großen oder wiederkehrenden Bestellung nach, bevor du dich festlegst, damit die Maße von Anfang an eingeplant werden können.

Dicke der Trägermaterialien

Trägermaterial Dicke Display Card 2 mm Dibond (Aluminium-Verbundplatte) 3 mm Foamex 3 mm oder 5 mm Foam Board 5 mm MDF 12 mm

Ein auf Dibond kaschierter Druck auf Photo Rag 308gsm ist insgesamt etwa 3,48 bis 4 mm dick. Die Spanne berücksichtigt die Klebeschicht und die üblichen Schwankungen beim Kaschieren. Rechne bei engen Toleranzen deshalb mit dem oberen Wert und lass etwas Luft. Die Kaschieroptionen findest du auf der Seite zur Kaschierung.

Stapelhöhe für ein Album oder eine Box berechnen

Nimm die Dicke eines einzelnen Bogens des Papiers. Multipliziere sie mit der Anzahl der Bögen. Fünfzig Bögen eines 0,48 mm dicken Papiers ergeben rund 24 mm. Rechne ein paar Millimeter Toleranz dazu. Ein Stapel Drucke lässt sich selten genau auf die rechnerische Summe zusammendrücken. Sind die Drucke auf Dibond kaschiert, rechne 3 mm pro Druck dazu.

Widerstandsfähigkeit der Oberfläche und Handhabung

Empfindliche Oberflächen: German Etching, Bamboo und Canson Baryta.

German Etching, Bamboo und Canson Baryta. Mittel: Ilford Cotton Textured und Epson Semi-Gloss.

Ilford Cotton Textured und Epson Semi-Gloss. Hoch: Hahnemühle Pearl, das sich auch gut zum Kaschieren eignet.

Die matten Baumwollpapiere sind unbeschichtet und deshalb beim Kaschieren empfindlicher als die beschichteten Papiere auf Kunststoffbasis. Wenn du Canson Baryta kaschieren lässt, füge einen weißen Rand hinzu, um die Bilddetails an den Kanten des Drucks zu schützen.

Bei Drucken, die ungerahmt mit Klammern aufgehängt werden, bleiben die Papiere mit 308 bis 310gsm am besten in Form. Drucke, die regelmäßig in die Hand genommen werden, sind auf Foamex oder Dibond kaschiert besser aufgehoben.

Wenn du den Druck übermalen möchtest

Unsere Papiere sind Fine-Art-Druckpapiere, keine Papiere, die für nasse Maltechniken geleimt sind, und ein spezielles Aquarellpapier bieten wir nicht an.

Hahnemühle Photo Rag 308gsm besteht zu 100 % aus Baumwolle, ist säurefrei, hat eine glatte, matte Oberfläche und eignet sich zum Übermalen mit Acrylfarben. Die Acrylfarbe liegt auf der Oberfläche auf; sie zieht nicht ein wie bei einem klassischen Malpapier.

besteht zu 100 % aus Baumwolle, ist säurefrei, hat eine glatte, matte Oberfläche und eignet sich zum Übermalen mit Acrylfarben. Die Acrylfarbe liegt auf der Oberfläche auf; sie zieht nicht ein wie bei einem klassischen Malpapier. Hahnemühle German Etching 310gsm hat eine griffigere Oberfläche und eignet sich für dickere Farbschichten.

hat eine griffigere Oberfläche und eignet sich für dickere Farbschichten. Trage Aquarellfarbe oder stark verdünnte Farbe nur in leichten Lasuren auf. Druckpapiere sind nicht für viel Wasser ausgelegt und können sich wellen.

Jede Farbe und jedes Malmittel verhält sich auf einer Druckoberfläche anders. Bestell deshalb einen Teststreifen auf deinem Wunschpapier und probiere deine Farbe zuerst darauf aus.

Die Papiere sehen und anfassen

Bestell ein Musterpaket mit A4-Drucken auf allen Papieren des Sortiments oder einen Teststreifen in 4" x 30" mit deinem eigenen Bild auf jedem Papier, das für dich in Frage kommt. Der Papiername ist am Rand jedes Teststreifens aufgedruckt, sodass du sie auseinanderhalten kannst.

Wie diese Trägermaterialien aussehen und hängen, siehst du auf unserer Seite zur Kaschierung von Fotos und Kunst, die die Materialien mit Befestigungen wie Unterrahmen und Aufhängeleisten zeigt.