Bestellungen werden automatisch anhand der Lieferadresse zugeteilt, die du im Checkout eingibst: London für das Vereinigte Königreich, Düsseldorf für die EU und New York für Nordamerika. Für eine reine Druckbestellung, die in der Region gefertigt wird, in die sie geliefert wird, fallen keine Einfuhrabgaben an. Die wichtigste Ausnahme sind Rahmung und Kaschierung nach Maß: Sie werden in London von Hand gefertigt, egal wohin sie gehen.

Welches Studio deine Bestellung fertigt

Bestellungen für Adressen in der EU werden in unserem eigenen Studio in Düsseldorf, Deutschland, gedruckt und innerhalb der EU zugestellt. Das Paket überquert keine Zollgrenze, es kommen also weder Zollgebühren noch Einfuhrabgaben zum Preis hinzu.

Rahmung nach Maß und Kaschierung nach Maß werden nur in London gefertigt und unabhängig vom Ziel aus dem Vereinigten Königreich verschickt. Mehr über unser Angebot steht auf der Seite zum Druckservice.

Wie die Bestellung transportiert wird

Innerhalb der EU liefert DHL. Die Lieferung wird pro Bestellung berechnet und im Checkout zusammen mit dem voraussichtlichen Lieferdatum für deine Adresse angezeigt.

Wenn deine Adresse in Deutschland liegt, wird im Checkout außerdem die Abholung im Düsseldorfer Studio angeboten.

Bei reinen Druckbestellungen wird die Lieferung einmal pro Bestellung berechnet, und die Optionen, Preise und voraussichtlichen Termine für deine Adresse werden im Checkout angezeigt. Siehe Was kostet die Lieferung? und unsere Seite zu den Lieferservices.

Zoll und Einfuhrabgaben

Reine Druckbestellungen in das Vereinigte Königreich, die EU und die USA: keine Einfuhrabgaben, wenn sie von unserem Studio in der jeweiligen Region ausgeführt werden.

keine Einfuhrabgaben, wenn sie von unserem Studio in der jeweiligen Region ausgeführt werden. Nach Maß gerahmte und kaschierte Bestellungen mit Ziel außerhalb des Vereinigten Königreichs: Das sind Exporte aus London, es können also Einfuhrabgaben anfallen. Bei einer US-Adresse zieht DHL den Einfuhrzoll bei der Zustellung beim Empfänger ein.

Das sind Exporte aus London, es können also Einfuhrabgaben anfallen. Bei einer US-Adresse zieht DHL den Einfuhrzoll bei der Zustellung beim Empfänger ein. Andere Ziele, einschließlich der Schweiz: Bei der Zustellung können Einfuhrzölle oder Steuern erhoben werden, abhängig vom Wert der Sendung und den Freigrenzen des jeweiligen Landes. Sie sind vom Empfänger zu zahlen.

Wir liefern weltweit, von unserer Seite ohne regionale Ausschlüsse, sofern Adresse und Empfängerangaben vollständig sind.

MwSt. und Preise in Euro

Die MwSt. auf eine reine Druckbestellung, die innerhalb der EU geliefert wird, wird zum Satz des Lieferlandes berechnet, nicht zum britischen Satz. Den exakten Preis für deine Größe, dein Papier und deine Adresse siehst du vor dem Bezahlen im Warenkorb auf order.creativehub.io, in der Währung deines Kontos, und einen Artikel in den Warenkorb zu legen verpflichtet dich zu nichts. Die Preisliste zeigt die gängigen Größen als Orientierung.

Große gerahmte und kaschierte Stücke

Gerahmte und kaschierte Stücke bis 40 x 30 in werden per Kurier verschickt.

Über 40 x 30 in und bis 50 x 75 in werden sie von einer Spezialspedition in einer Kiste verschickt; den Lieferpreis siehst du im Checkout.

Ein kaschiertes Stück mit mehr als 1905 mm an der langen Seite oder 1270 mm an der kurzen Seite kann nur zur Abholung im Studio bestellt werden; für die Lieferung eines Stücks dieser Größe erstellt unser Team ein Angebot.

Gemessen wird das Stück so, wie es verschickt wird: das Papier plus eventuelle Passepartout-Ränder oder plus 62 mm auf jedes Maß bei einem Schattenfugenrahmen.

Die vollständigen Größenregeln stehen in Welche Lieferoptionen gibt es für Bestellungen mit Drucken, Kaschierungen und Rahmen?

Welche Versandoptionen und Lieferzeiten in jeder Region für reine Druckbestellungen sowie für kaschierte und gerahmte Bestellungen gelten, zeigt unsere Seite zum weltweiten Versand.