Wir bieten zwei C-type-Papiere an, Fuji Matt und Fuji Gloss. Fuji Pearl, Fuji Flex und Kodak Endura Metallic wurden eingestellt und kommen nicht wieder ins Sortiment. Die nächstliegenden aktuellen Papiere sind Fuji Gloss, Hahnemühle Pearl und Canson Baryta, je nachdem, was dir am Original gefallen hat.

Unsere aktuellen C-type-Papiere

Fuji Matt (231 g/m²): ein seidenmattes Fotopapier mit leichtem Schimmer und feiner, genarbter Struktur. Es ist unser beliebtestes C-type-Papier, funktioniert gut unter direkter Beleuchtung und hat etwas weichere Schwarztöne als Fuji Gloss.

ein seidenmattes Fotopapier mit leichtem Schimmer und feiner, genarbter Struktur. Es ist unser beliebtestes C-type-Papier, funktioniert gut unter direkter Beleuchtung und hat etwas weichere Schwarztöne als Fuji Gloss. Fuji Gloss (246 g/m²): ein Glanzpapier mit kräftigen, satten Farben und dem tiefsten Schwarz und stärksten Kontrast der beiden. Es lässt sich gut kaschieren.

Beide sind Fuji Crystal Archive Papiere. Zum Bestellen lädst du deine Datei auf order.creativehub.io hoch, wählst C-type als Druckart und dann Fuji Matt oder Fuji Gloss. Mehr dazu auf der Seite C-type-Druck.

Papiere, die eingestellt wurden

Fuji Pearl und Fuji Flex (C-type) wurden im September 2025 eingestellt.

(C-type) wurden im September 2025 eingestellt. Kodak Endura Metallic wurde schon vor längerer Zeit eingestellt.

Diese Änderungen sind dauerhaft. Keines der aktuellen C-type-Papiere hat einen Metallic- oder Perlglanzeffekt, und wir bieten keinen direkten Metallic-Ersatz an.

Die nächstliegenden Alternativen

Aktuelles Papier Warum es sich eignet Fuji Gloss (C-type) Kommt bei Tiefe und Farbsättigung am nächsten. Den Perl- oder Metallicglanz gibt es nicht wieder. Hahnemühle Pearl (Giclée, 285 g/m²) Perl-Oberfläche mit feiner Orangenhautstruktur; kommt der Oberfläche von Fuji Pearl am nächsten. Canson Baryta (Giclée, 310 g/m²) Eine Überlegung wert für Arbeiten, die früher auf Fuji Flex gedruckt wurden: das tiefste Schwarz und hellste Weiß unseres Sortiments, mit leicht glänzender Oberfläche. Fuji Matt (C-type) Wenn du inzwischen eine nicht reflektierende Oberfläche bevorzugst.

Ein Teststreifen deines eigenen Bildes auf jedem infrage kommenden Papier ist der verlässliche Weg zur Entscheidung. Wenn du Streifen auf Canson Baryta und auf Fuji Gloss bestellst, ist das Baryta der dickere, schwerere Bogen.

Eine bestehende Serie fortsetzen

Um eine Serie fortzusetzen, die auf Fuji Flex gedruckt wurde, drucke zuerst ein Bild auf Fuji Gloss und vergleiche es direkt nebeneinander mit einem vorhandenen Flex-Druck, bevor du die ganze Serie neu druckst.

Auch mit einem Musterset der Fotopapiere kannst du die aktuellen Papiere in der Hand vergleichen, bevor du dich entscheidest.

Wenn du nicht sicher bist, welches Papier bei einer früheren Bestellung verwendet wurde, schicke uns die Daten der ursprünglichen Bestellung über die Kontaktseite. Wir prüfen das und nennen dir die nächstliegende aktuelle Option. Bestellungen, die vor dem 29. Juni 2026 aufgegeben wurden, sind in deinem Konto nicht aufgeführt, die Unterlagen haben wir aber weiterhin.

Weitere Papiere, die wir nicht führen, und die nächstliegende Entsprechung

Papier, das du vielleicht suchst Nächstliegendes Papier in unserem Sortiment Hahnemühle Glossy FineArt Baryta Canson Baryta (310 g/m², leichter Glanz) Hahnemühle Photo Rag Baryta 315 g/m², gehämmerte oder elfenbeinfarbene Papiere Canson Baryta 310 g/m², das einzige Barytpapier in unserem Sortiment. Für Schwarzweiß-Ausstellungsarbeiten ist Hahnemühle Photo Rag 308 g/m² die matte Alternative. Epson Semi Matte Pro Epson Semi-Gloss Somerset Enhanced (Radiant White Satin) 330 g/m² Hahnemühle Pearl oder Hahnemühle Photo Rag „FineArt Pearl“ Hahnemühle Pearl (285 g/m²)

Wenn ein Papier nicht zu unseren neun gehört, bieten wir es nicht an, und auf mitgebrachtem Papier können wir nicht drucken.

Wenn sich der C-type-Druck verzögert

C-type-Drucke sind normalerweise innerhalb von zwei Werktagen fertig. Von Zeit zu Zeit steht der C-type-Drucker still, während unser Techniker daran arbeitet. In diesem Fall können sich C-type-Bestellungen verzögern, und anfangs wissen wir möglicherweise nicht, wann wieder gedruckt wird.

Melde dich mit deiner Bestellnummer bei uns. Wir sagen dir, was wir wissen, und informieren dich, sobald es einen bestätigten Termin gibt.

Wenn du den Druck schnell brauchst, frage nach einem Wechsel zu Giclée. Epson Semi-Gloss ist das Giclée-Papier, das der Anmutung eines C-type-Drucks am nächsten kommt.

Fuji Matt und Fuji Gloss stellen wir auf unserer Seite zum C-type-Fotodruck direkt gegenüber, zusammen mit dem Musterset, falls du die Papiere in die Hand nehmen möchtest.