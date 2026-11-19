Wir sind ein Fachlabor für Fine-Art- und Fotodrucke. Wir fertigen Giclée- und C-type-Drucke auf unserem eigenen Sortiment von neun Papieren und können sie kaschieren oder rahmen. Jeder Druck ist ein flacher, einseitig bedruckter Bogen von der Rolle. Bücher, Karten, gefalzte oder beidseitig bedruckte Produkte sowie der Direktdruck auf Metall, Glas, Acryl oder Stoff gehören deshalb nicht zu unserem Angebot.

Was wir herstellen

Giclée-Fine-Art-Drucke auf sieben Papieren: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta und Epson Semi-Gloss. Mehr dazu unter Giclée-Druck.

auf sieben Papieren: Hahnemühle Photo Rag, Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta und Epson Semi-Gloss. Mehr dazu unter Giclée-Druck. Fotografische C-type-Drucke auf zwei Papieren: Fuji Matt und Fuji Gloss. Mehr dazu unter C-type-Druck.

auf zwei Papieren: Fuji Matt und Fuji Gloss. Mehr dazu unter C-type-Druck. Kaschierung und Rahmung nach Maß, zusammen mit dem Druck bestellt. Mehr dazu unter Kaschierung und Rahmung.

Der kleinste Druck auf jedem Papier ist 4" x 6"; die maximale Größe hängt vom Papier ab, siehe maximale Druckgrößen. Es gibt keine Mindestbestellmenge. Bestellungen werden pro Druck berechnet, du kannst also ein einzelnes Exemplar oder einen einmaligen Prototyp bestellen, bevor du eine größere Auflage in Auftrag gibst. Die aktuellen Preise findest du in der Preisliste und in deinem Warenkorb auf order.creativehub.io.

Druckprodukte, die wir nicht herstellen

Bücher, Fotobücher, Alben und alles Gebundene. Wir binden nicht und drucken keine Buchseiten, Albumseiten oder Umschläge.

Wir binden nicht und drucken keine Buchseiten, Albumseiten oder Umschläge. Mehrseitige oder gefalzte Produkte: Broschüren, Programmhefte, Faltblätter, Speisekarten und beidseitig bedruckte Bögen, unabhängig von der Menge.

Broschüren, Programmhefte, Faltblätter, Speisekarten und beidseitig bedruckte Bögen, unabhängig von der Menge. Kartenprodukte: Visitenkarten, Flyer, Einladungen, Grußkarten, Trägerkarten sowie gelochte oder gestanzte Karten. Wir führen ausschließlich archivfeste Fine-Art- und Fotopapiere und keinen Karton.

Visitenkarten, Flyer, Einladungen, Grußkarten, Trägerkarten sowie gelochte oder gestanzte Karten. Wir führen ausschließlich archivfeste Fine-Art- und Fotopapiere und keinen Karton. Geschäftspapiere: Briefbögen und passende Umschlagsets.

Briefbögen und passende Umschlagsets. Etiketten und Aufkleber.

Automatisch erstellte Triptychen: Es gibt kein Produkt, das ein Bild in drei Teile aufteilt.

Es gibt kein Produkt, das ein Bild in drei Teile aufteilt. Echtheitszertifikate zu einer Druckbestellung. Zertifikate gehören zum Verkauf über sell.creativehub.io.

Ein kleiner, flacher Druck ist kein Problem. Ein eigenes Postkartenprodukt gibt es nicht, aber du kannst einen Kunstdruck im Postkartenformat (6" x 4" oder ein individuelles Format wie 195 x 90 mm) auf jedem unserer Papiere bestellen. Viele Kunden, die eine Grußkarte möchten, bestellen einen flachen Druck in der gewünschten Größe und kleben ihn selbst auf eine blanko Klappkarte.

Materialien, die wir nicht bedrucken

Papier oder Materialien, die du mitbringst, auch Papiere anderer Hersteller wie Colorplan. Unsere Drucker sind auf die Rollenpapiere kalibriert, die wir führen.

auch Papiere anderer Hersteller wie Colorplan. Unsere Drucker sind auf die Rollenpapiere kalibriert, die wir führen. Metall, Glas, Acryl oder Platten. Dibond und Aluminium sind Trägermaterialien, die hinter einem Papierdruck sitzen, und Acryl wird vor den Druck kaschiert. In beiden Fällen wird nicht das Material selbst bedruckt. Acrylblöcke stellen wir nicht her.

Dibond und Aluminium sind Trägermaterialien, die hinter einem Papierdruck sitzen, und Acryl wird vor den Druck kaschiert. In beiden Fällen wird nicht das Material selbst bedruckt. Acrylblöcke stellen wir nicht her. Online bestellte Leinwand. Wir bieten Leinwanddruck an, er kann aber noch nicht über die Website bestellt werden; die Online-Bestellung wird Anfang 2027 eingeführt. Wenn du vorher eine größere Leinwandbestellung planst, kontaktiere uns. Leinwände, die Kunden mitbringen, spannen oder rahmen wir nicht.

Wir bieten Leinwanddruck an, er kann aber noch nicht über die Website bestellt werden; die Online-Bestellung wird Anfang 2027 eingeführt. Wenn du vorher eine größere Leinwandbestellung planst, kontaktiere uns. Leinwände, die Kunden mitbringen, spannen oder rahmen wir nicht. Folie und Stoff: Mylar, Acetat, Transparentfolie, Stoff, großformatige Dias und digitale Negative für die Cyanotypie.

Mylar, Acetat, Transparentfolie, Stoff, großformatige Dias und digitale Negative für die Cyanotypie. Durchscheinende Medien und Leuchtkastendrucke: Pergament, Transparentpapier und alles, was von hinten beleuchtet werden soll. Für einen Leuchtkasten oder eine Schaufenstergrafik wende dich an einen Spezialisten, der auf durchscheinende, für Hinterleuchtung gemachte Medien druckt.

Pergament, Transparentpapier und alles, was von hinten beleuchtet werden soll. Für einen Leuchtkasten oder eine Schaufenstergrafik wende dich an einen Spezialisten, der auf durchscheinende, für Hinterleuchtung gemachte Medien druckt. Präsentation im Freien. Nichts aus unserem Sortiment eignet sich für eine ungeschützte Präsentation im Außenbereich, auch nicht die Kaschierung Acrylic Reverse. Eine Kaschierung macht einen Papierdruck nicht wetterfest; das Material dafür ist Vinyl, und das stellen wir nicht her.

Nichts aus unserem Sortiment eignet sich für eine ungeschützte Präsentation im Außenbereich, auch nicht die Kaschierung Acrylic Reverse. Eine Kaschierung macht einen Papierdruck nicht wetterfest; das Material dafür ist Vinyl, und das stellen wir nicht her. Plakatpapier zum Kleistern. Unsere Papiere sind nicht für das Plakatieren mit Kleister gemacht. Wenn du es trotzdem ausprobieren möchtest, bestelle einen einzelnen Teststreifen und probiere den Kleister zuerst daran aus.

Unsere Papiere sind nicht für das Plakatieren mit Kleister gemacht. Wenn du es trotzdem ausprobieren möchtest, bestelle einen einzelnen Teststreifen und probiere den Kleister zuerst daran aus. Pappe, Karton oder Posterpapier. Unsere Papiere reichen bis 310 g/m², ein Karton mit 400 bis 600 g/m² liegt also außerhalb unseres Sortiments, ebenso leichtes Posterpapier mit rund 90 g/m².

Leistungen, die wir nicht anbieten

Bildbearbeitung, Retusche, Hochskalieren, Restaurierung, Zuschnitt oder Bildmontage. Wir drucken deine Datei so, wie du sie lieferst. Wir können die Pixelmaße einer Datei prüfen und dir sagen, bis zu welcher Größe wir den Druck empfehlen würden.

Wir drucken deine Datei so, wie du sie lieferst. Wir können die Pixelmaße einer Datei prüfen und dir sagen, bis zu welcher Größe wir den Druck empfehlen würden. Scannen. Siehe so bekommst du einen hochauflösenden Scan deines Kunstwerks.

Siehe so bekommst du einen hochauflösenden Scan deines Kunstwerks. Digitale PDF-Proofs, Farbbalken, Passermarken oder Match Prints. Ein physischer Teststreifen deines eigenen Bildes ist der Weg, eine Datei vor einem großen Druck zu prüfen.

Ein physischer Teststreifen deines eigenen Bildes ist der Weg, eine Datei vor einem großen Druck zu prüfen. CMYK-Druck. Wir drucken von RGB-Dateien (empfohlen: Adobe RGB 1998), liefere also RGB. Siehe so bereitest du deine Datei vor.

Wir drucken von RGB-Dateien (empfohlen: Adobe RGB 1998), liefere also RGB. Siehe so bereitest du deine Datei vor. Silbergelatineabzüge aus der Dunkelkammer. Am nächsten kommen ein C-type auf Fuji Matt oder Fuji Gloss oder, für Schwarzweiß, ein Giclée auf Hahnemühle Pearl oder Photo Rag.

Am nächsten kommen ein C-type auf Fuji Matt oder Fuji Gloss oder, für Schwarzweiß, ein Giclée auf Hahnemühle Pearl oder Photo Rag. Digitale Kopien, Downloads oder Fotokopien. Wir drucken nur von Dateien, die du lieferst.

Wir drucken nur von Dateien, die du lieferst. Installation oder Ausstellungshängung. Wir drucken, kaschieren und rahmen; das Hängen übernimmt dein eigenes Team oder ein Installateur vor Ort.

Wir drucken, kaschieren und rahmen; das Hängen übernimmt dein eigenes Team oder ein Installateur vor Ort. Händler- oder Großhandelspreislisten und Sponsoringprogramme. Alle zahlen die Preise auf der Website. Für eine sehr große Auflage schicke die Spezifikation per E-Mail an info@creativehub.io, und wir kalkulieren sie im Einzelfall.

Tinten, Beschichtungen, Falzen und Beschnitt behandelt der Artikel Könnt ihr beidseitig drucken, falzen, laminieren oder Metallic- bzw. Weißtinte verwenden?

Inhalte, die wir drucken können und die wir nicht drucken

Nacktheit ist in allen unseren Studios in Ordnung.

Auf die Produktion von Bildern, die explizite sexuelle Handlungen zeigen, sind wir nicht eingerichtet. Ein kleinerer, spezialisierter Druckdienst passt für solche Arbeiten besser.

Das Bild muss dir gehören oder du musst die Rechte daran besitzen. Siehe Darf ich ein Bild drucken, das mir nicht gehört?

Bei einem Grenzfall melde dich vor der Bestellung mit einer kurzen Beschreibung der Arbeit. Für die Anfrage musst du die Datei nicht mitschicken.

Nicht sicher, ob wir es herstellen können?

Schicke uns über die Kontaktseite ein Muster der Arbeit in niedriger Auflösung und beschreibe, was du vorhast. Wir sagen dir dann, ob wir es produzieren können.

Alles, was wir herstellen, von Drucken über Kaschierung bis zur Rahmung, ist in unserer aktuellen Preisliste nach Größe aufgeführt.