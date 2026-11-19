Nur wenn du die Erlaubnis des Rechteinhabers hast. Nach unseren Geschäftsbedingungen musst du alleiniger rechtmäßiger Inhaber der Rechte am geistigen Eigentum jedes Bildes sein, das du hochlädst, oder eine entsprechende Lizenz besitzen. Wir drucken von der Datei, die du lieferst. Um das Bild einer anderen Person zu drucken, brauchst du also eine lizenzierte Datei in Druckqualität von demjenigen, der die Rechte hält.

Was wir tun können und was nicht

Wir können kein Bild von Dritten für dich beschaffen, etwa das Bild eines bekannten Fotografen oder einer Marke.

Wir können nicht zu Lizenzen beraten und keine Lizenz für dich organisieren.

Wir besitzen, verkaufen und lizenzieren keine Zeitungsfotos oder Verlagsarchive, und wir können keine Inhalte von einer Live-Webseite reproduzieren.

Wir können kein Material drucken, das Urheberrechte, Marken oder anderes geistiges Eigentum Dritter verletzt.

Unser Support-Team kann keine schriftlichen rechtlichen Bestätigungen oder Einschätzungen zum Urheberrecht oder zum Inhaltsrecht geben. Wenn du das brauchst, hol dir bitte selbst Rat ein.

Sobald du eine Datei hast, die du verwenden darfst, lade sie auf order.creativehub.io hoch und bestelle sie wie jeden anderen Druck.

Ein Foto aus einer Zeitung

Sieh im Bildnachweis nach, wer der Fotograf oder die Bildagentur ist. Kontaktiere den Fotografen oder die im Nachweis genannte Agentur. Bitte dort um eine lizenzierte Datei des Bildes in Druckqualität oder um einen autorisierten Druck.

Eine Titelseite, Seite oder ein Artikel aus einer Zeitung

Zeitungsseiten und Artikel sind urheberrechtlich durch den Verlag geschützt. Kontaktiere die Publikation und sag ihr, welchen Artikel oder welche Titelseite du möchtest, mit Schlagzeile, Datum und der URL, falls du sie hast. Der Verlag entscheidet über sein eigenes Archiv und über Nachdruckrechte.

Wir können eine Seite drucken, wenn es Inhalt ist, der dir gehört oder den du reproduzieren darfst, zum Beispiel:

deine eigene veröffentlichte Arbeit;

eine Seite, die du lizenziert hast;

eine persönliche Auftragsarbeit des Verlags.

Eine von einer Website kopierte Seite können wir ohne diese Erlaubnis nicht drucken.

Ein Poster oder eine Seite aus dem Print-Shop eines Verlags

Wir drucken und versenden Bestellungen für die Print-Shops mehrerer Verlage, aber wir bestimmen nicht, was diese Shops verkaufen. Wir können keinen Artikel und keine Titelseite in das Sortiment eines Shops aufnehmen, dir nicht sagen, ob ein bestimmtes Motiv erhältlich ist, und kein Poster wieder aufnehmen, das vergriffen ist oder aus einer früheren Veröffentlichung stammt. Frag das Team des Verlags. Wenn der Verlag das Motiv in seinem Shop anbietet, kommt die Bestellung wie üblich zum Drucken zu uns.

Hochzeits- und Porträtfotos von einem Fotografen

Wenn ein Fotograf deine Hochzeitsfotos gemacht hat, brauchst du seine Erlaubnis, um sie drucken zu lassen. Fotografen behalten das Urheberrecht in der Regel auch dann, wenn du die Fotos gekauft hast.

KI-generierte oder KI-gestützte Kunstwerke

Es gilt dieselbe Regel: Das Werk muss dir gehören, oder du musst die Rechte daran haben. KI-generierte oder per KI hochskalierte Dateien können gedruckt werden, aber Hochskalieren fügt Pixel hinzu, keine Details. Betrachte also die native Größe der Datei bei 300 dpi als sichere Druckgröße und bestelle einen Teststreifen, bevor du größer druckst.

Vorbereitung und Bestellung eines solchen Streifens zeigt unsere Anleitung zur Anfertigung eines Teststreifens.

Die Datei muss trotzdem Druckqualität haben

Ein Screenshot einer Webseite oder ein Foto, das per E-Mail oder Messenger-App verkleinert wurde, ergibt keinen guten Druck. Bitte den Rechteinhaber um das Original, mit 300 PPI in der Größe, die du drucken möchtest: etwa 2480 x 3510 Pixel für A4 oder 3510 x 4960 Pixel für A3. Wir drucken genau das, was geliefert wird, und skalieren oder verbessern keine Dateien. Siehe wie du deine Datei für den Druck vorbereitest oder lies mehr über unseren Druckservice.

Sobald du eine lizenzierte Datei hast, vergleicht unser Ratgeber zur Wahl professioneller Drucke Giclée und C-Type, damit du das passende Verfahren dafür findest.