Maximale Druckgröße für C-Print und Giclée-Drucke

Maximal verfügbare Druckgrößen für C-Print- und Giclée-Drucke.
Jede Art von C-Prints und Giclée-Drucke hat unterschiedliche Maximalgrößen, bei denen es gedruckt werden kann.
Maximale Druckgröße C-Print
- Alle unsere digitalen C-Print-Papiere (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic & Fuji Flex) können bis zu einer maximalen Breite von 50 Zoll oder 127 cm bedruckt werden. Keine Begrenzung der Länge.
Maximale Druckgröße Giclée-Drucke
Der Giclée-Druck ermöglicht größeren Drucke.
- Die maximale Breite für Hahnemuhle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemuhle Bamboo und Hahnemuhle Pearl beträgt 43.5in oder 110.5cm.
- Andere Giclée-Papiere, einschließlich Epson Semi-Gloss und Hahnemühle Photo Rag, können bis zu einer maximalen Breite von 59,5 Zoll oder 151 cm bedruckt werden.
Brauchst du noch Hilfe?
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