Nein. Unsere Drucke entstehen ausschließlich im Pigmentverfahren (giclée) und im fotografischen Verfahren (C-type), auf einer Seite des Papiers, und sie verlassen uns plan, unbeschichtet und mit geraden Kanten geschnitten. Hier steht, was damit ausgeschlossen ist und was du stattdessen tun kannst.

Doppelseitiger Druck und die Rückseite des Drucks

Wir können die Rückseite eines Drucks nicht bedrucken. Alles wird von großen Rollen Archivpapier auf Maschinen gedruckt, die nur eine Seite bedrucken. Damit sind doppelseitige Bögen und alles auf der Rückseite eines Drucks ausgeschlossen, auch Editionsnummern, Titel, Angaben zur Künstlerin oder zum Künstler, Logos und anderes Branding.

Wir drucken deine Angaben auch nicht auf Klebeetiketten, die du dann selbst anbringst.

Etiketten auf der Rückseite eines Drucks

Ein Etikett auf der Rückseite eines Drucks anzubringen, gehört nicht zu einer Standardbestellung. Wenn eines unverzichtbar ist, zum Beispiel für eine Wettbewerbseinreichung, schreib an info@creativehub.io, bevor du bestellst, und teil uns mit:

was das Etikett ist und wofür es gedacht ist;

ob du uns die Etiketten schickst;

wo es auf der Rückseite sitzen soll, wie groß es ist und wie es befestigt werden soll.

Warte mit der Bestellung auf unsere Antwort, damit eine Ausnahme vorher vereinbart ist.

Was du stattdessen tun kannst

Bei deinen eigenen Druckbestellungen: Füge die Signatur vor der Bestellung in die Datei ein oder signiere den Druck nach der Abholung oder Lieferung von Hand. Signieren vor Ort in unseren Studios bieten wir nicht an.

Füge die Signatur vor der Bestellung in die Datei ein oder signiere den Druck nach der Abholung oder Lieferung von Hand. Signieren vor Ort in unseren Studios bieten wir nicht an. Wenn du Drucke über sell.creativehub.io verkaufst: Eine Editionsnummer und deine digitale Signatur können auf die Vorderseite des Drucks gedruckt werden, ein Echtheitszertifikat kann jedem Verkauf beiliegen, und eine individuelle Beilage kann mit ins Paket. Bei limitierten Editionen tragen das Zertifikat und die aufgedruckte Editionsnummer zusammen das, was sonst auf der Rückseite stünde, und die Käuferin oder der Käufer bekommt ein Dokument zum Aufbewahren.

Falzen und Rillen

Wir falzen und rillen keine Drucke, und wir drucken nicht auf falzbaren Karton. Einen gefalzten Menüumschlag oder eine innen und außen bedruckte Karte können wir also nicht herstellen. Wir raten auch davon ab, unsere Papiere selbst zu falzen. Die giclée-Papiere bestehen aus Baumwollfasern und sind für die plane Präsentation gemacht. Beim Falzen kann die Druckoberfläche brechen.

Metallic-, Gold-, Silber- und weiße Tinte

Keine Metallic-, Silber- oder Goldtinte, keine Prägung und keine Folienveredelung. Eine goldene Überschrift in deiner Datei wird als flache Farbe gedruckt, nicht als Metallic oder Folie.

Eine goldene Überschrift in deiner Datei wird als flache Farbe gedruckt, nicht als Metallic oder Folie. Keine weiße Tinte und kein doppelter Farbauftrag. In unseren Drucken ist Weiß das Papier selbst, wir können also nicht Weiß auf schwarzes oder farbiges Papier drucken.

Laminierung, Firnis und UV-Veredelung

Drucke und kaschierte Werke gehen unlaminiert raus. Wir bieten keine Laminierung (matt oder Soft-Touch), keinen Firnis, keine Schutzsprays und keine Veredelung mit Relieflack, High-Build-Lack oder partiellem UV-Lack an. Sprays und Laminate verändern die Textur und die Farbtiefe eines Drucks. Wenn du beurteilen möchtest, wie eine Papieroberfläche mit Spiegelungen und Spuren umgeht, bestelle einen Teststreifen von deinem eigenen Bild.

Geht es dir um den Schutz des Drucks, ist eine Rahmung hinter Glas eine Alternative; die Glas-Optionen stehen auf unserer Seite zu Rahmen für Kunst- und Fotodrucke.

Zuschnitt, Ränder und Büttenränder

Jeder Druck wird von Hand an einer Schneidemaschine zugeschnitten, deshalb sind nur gerade Schnitte möglich. Wir können Drucken keine ausgefransten, gerissenen oder Büttenränder geben, und wir führen keine Papiere mit Büttenrand.

Wir schneiden immer zu. Unbeschnittene Drucke gibt es nicht.

Wenn du selbst einen Büttenrand machen möchtest, bestelle den Druck mit weißem Rand, damit du Papier zum Reißen übrig hast. Siehe wie groß Ränder sein sollten.

Ränder gibt es nur in Weiß, weil der Rand unbedrucktes Papier ist.

Lege in deiner Datei weder Beschnittzugabe noch Schnittmarken an. Siehe unsere Schnitttoleranz.

Die ausführlichere Liste der Produkte und Materialien außerhalb unseres Sortiments findest du unter Was kann theprintspace drucken oder herstellen und was nicht? Unsere Druckverfahren sind auf der Seite zum giclée-Druck beschrieben.

Was wir tatsächlich drucken, zeigt die Seite zum Giclée Fine Art Print mit unseren archivfesten Künstlerpapieren, einer Vergleichstabelle und Beispielpreisen.