Ja. Während du auf order.creativehub.io eine Bestellung zusammenstellst, wird die Vorschau mit jeder Auswahl neu gezeichnet, bis hin zum gerahmten Stück an einer Wand. Sie ist eine Orientierung für Layout und Proportionen, nicht für Farbe oder Struktur.

Was die Vorschau zeigt

Dein Bild in der eingegebenen Größe, mit dem Zuschnitt, den du gewählt hast.

Den Rand, live gezeichnet, während du ihn änderst.

Das Passepartout in der Farbe und Breite, die du gewählt hast.

Den Rahmen in der gewählten Leiste, in seiner Breite im Verhältnis zum Druck.

Das gerahmte Stück an einer Wand, damit du die Gesamtwirkung beurteilen kannst.

Zuschnitte werden nie ungesehen angewendet

Wenn die Form deines Bildes nicht zur eingegebenen Größe passt, wirst du gebeten, zwischen Crop image (Bild zuschneiden) und Add border (Rand hinzufügen) zu wählen, jeweils mit Live-Vorschau, bevor du fortfahren kannst. Nichts wird beschnitten, ohne dass du es vorher siehst.

Was die Vorschau nicht zeigen kann

Die Vorschau wird am Bildschirm gezeichnet, sie kann also weder die Struktur des Papiers noch die Tiefe eines Rahmens noch die exakte Farbe zeigen.

Die Papierstruktur kannst du mit unseren Mustersets mit Kunstdruck- und Fotopapieren vor der Bestellung sehen und anfassen.

Mehr als die Vorschau am Bildschirm zeigt unsere Seite zu handgefertigten Rahmen, auf der du Rahmentypen, Leisten und Verglasungen im Detail siehst.