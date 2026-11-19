Nein. Wir rahmen und kaschieren nur Drucke, die wir selbst produzieren, in unseren eigenen Rahmen und auf unseren eigenen Platten, und die Rahmung oder Kaschierung wird zusammen mit dem Druck bestellt. Drucke von anderen Anbietern, Originalkunstwerke oder Rahmen und Platten, die du uns schickst, können wir nicht bearbeiten.

Was wir übernehmen können und was nicht

Anfrage Möglich? Drucken und rahmen oder drucken und kaschieren in einer Bestellung Ja Einen Druck in einen Rahmen einsetzen, den du mitbringst Nein. Nur unsere Rahmen Einen Druck auf eine Platte oder ein Trägermaterial kaschieren, das du uns schickst Nein Arbeiten rahmen, kaschieren oder trocken aufziehen, die wir nicht gedruckt haben, darunter Originale, Zeichnungen, Aquarelle, Lithografien und anderswo gefertigte Drucke Nein Eine Leinwand spannen oder rahmen, die du mitbringst Nein Ein Passepartout für ein Foto oder einen Rahmen schneiden, den du schon hast Nein. Ein Passepartout gibt es nur mit einem bei uns bestellten gerahmten Druck Einen Druck kaschieren, den wir früher geliefert haben Nein Einen Druck rahmen, den wir früher geliefert haben Erst anfragen. Im Einzelfall und ohne Zusage

Warum es eine einzige Bestellung sein muss

Ein Druck, der gerahmt oder kaschiert werden soll, wird anders gefertigt als ein loser Druck. Er wird mit Beschnittzugabe produziert, für die Kaschierung zusätzlich mit Schnittmarken, damit er exakt auf das Endmaß gebracht werden kann. Aus demselben Grund können wir keinen Druck kaschieren, der bereits ausgeliefert, angefasst oder transportiert wurde.

Der Auftrag wird deshalb als eine Bestellung auf order.creativehub.io aufgegeben:

Lade deine Datei hoch und wähle die Druckoptionen. Füge den Rahmen oder die Kaschierung zu genau diesem Druck hinzu. Gib die Bestellung auf, damit der Druck und die Rahmung oder Kaschierung zusammen produziert werden.

Die Rahmenstile sind auf der Seite zur Rahmung beschrieben, die Platten auf der Seite zur Kaschierung.

Ein Druck, den wir früher für dich gefertigt haben

Wenn du bereits einen unserer Drucke besitzt, ob lose oder auf Foam Board kaschiert, und ihn jetzt rahmen lassen möchtest, kontaktiere uns, bevor du irgendetwas bestellst. Der Druck muss dafür an uns zurückgeschickt werden, und unser Kaschier- und Rahmungsteam entscheidet, ob es bei den betreffenden Stücken machbar ist. Ein Satz, der passend zu einer früheren gerahmten Bestellung gerahmt werden soll, wird zum Beispiel einzeln geprüft. Versprechen können wir es nicht.

Wenn du die Druckqualität sehen möchtest, bevor du dich für eine Rahmung entscheidest, kannst du ruhig zuerst nur den Druck bestellen. Bedenke aber, dass die nachträgliche Rahmung mit uns abgeklärt werden muss und nicht einfach später hinzugefügt werden kann. Eine andere Möglichkeit, die Farbe vorab zu prüfen: Bestelle Teststreifen oder einen Probedruck und gib danach die gerahmte oder kaschierte Bestellung auf.

Originale und anderswo gefertigte Drucke

Für ältere Arbeiten oder Originale, die nach Museums- oder Archivstandard konserviert werden sollen, empfehlen wir einen spezialisierten Einrahmer.

Wenn du einen unserer Drucke selbst rahmen möchtest, lies Wie bestelle ich einen Druck passend für einen Rahmen, den ich schon habe?

Rahmung für Kunden in der EU

Unser Studio in Düsseldorf bietet keine Rahmung nach Maß an. Rahmen nach Maß werden nur in unserem Londoner Studio gefertigt und aus dem Vereinigten Königreich verschickt.

Da die Rahmung zusammen mit dem Druck bestellt wird, schau dir am besten zuerst unseren Service für handgefertigte Rahmen an, mit allen Rahmentypen, Passepartouts und Verglasungen.