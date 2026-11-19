Bestell den Druck in der exakten Größe des Rahmens. Individuelle Größen kosten nichts extra, es gibt also keinen Grund, sich mit der nächstgelegenen Standardgröße zu begnügen. Drucke haben eine Schnitttoleranz von bis zu 1,5 mm pro Seite, und wenn der Druck kaschiert werden soll, vergleiche vor der Bestellung die fertige Dicke mit der Falztiefe des Rahmens.

Die Größe wählen

Rahmen in einer Standardgröße. Ein Druck, der in derselben Standardgröße bestellt wird, zum Beispiel 14 x 10 in oder 12 x 8 in, passt ohne weitere Zugabe in einen Rahmen dieser Größe.

Ein Druck, der in derselben Standardgröße bestellt wird, zum Beispiel 14 x 10 in oder 12 x 8 in, passt ohne weitere Zugabe in einen Rahmen dieser Größe. Metrische und andere Rahmen. Gib die exakte Größe des Rahmens ein. Die nächstgelegene Zollgröße ist oft nicht nah genug: Ein Standarddruck in 16 x 20 in misst 50,8 x 40,6 cm und ist damit einen Hauch zu groß für einen Rahmen in 50 x 40 cm.

Wie du eine eigene Größe eingibst, steht unter Kann ich eine individuelle Druckgröße bestellen?

Schnitttoleranz

Die Toleranz von bis zu 1,5 mm pro Seite ist ein Höchstwert, kein fester Betrag, der immer abgeschnitten wird. Wo es eng wird, berücksichtige sie bei der Wahl der Größe.

Ein kaschierter Druck für deinen eigenen Rahmen

Wenn du einen steifen, planen Druck möchtest, den du in einen vorhandenen Rahmen einlegen kannst, lass ihn auf ein Trägermaterial wie Dibond kaschieren, nicht auf Karton. Miss zuerst die Falztiefe und vergleiche sie mit der fertigen Dicke.

Dibond ist 3 mm dick.

Hahnemühle Photo Rag auf Dibond kaschiert ist insgesamt etwa 3,48 bis 4 mm dick. Rechne bei engem Sitz mit dem oberen Wert.

Nenne uns bei jedem anderen Papier und Trägermaterial die Kombination und was du baust, und wir besorgen dir die genaue Dicke.

Dibond und die anderen Trägermaterialien, auf die wir kaschieren, vergleicht unser Ratgeber zur Frage, was ein aufgezogener Druck ist.

Für einen Stapel oder ein Album multiplizierst du die Dicke eines Bogens mit der Anzahl der Bögen und rechnest eine Toleranz dazu. Sind die Drucke kaschiert, kommen 3 mm pro Druck für das Dibond hinzu. Die Werte für Papiere und Trägermaterialien stehen unter Wie schwer und wie dick sind eure Papiere und Trägermaterialien?

Eine exakte fertige Plattengröße

Wenn eine Dibond-Platte am Ende eine exakte Größe haben muss, gib die gesamte fertige Größe der kaschierten Platte, zum Beispiel 42 x 52 cm, im Nachrichtenfeld im Checkout an oder schick sie uns mit deiner Bestellnummer über die Kontaktseite. Wir bestätigen sie dir vor der Produktion.

Die Maße einer Kaschierung lassen sich erst vollständig garantieren, wenn sie fertig ist. Braucht dein Projekt eine Passung ohne jede Toleranz, sag uns das bei der Bestellung, nicht danach.

Was wir nicht machen können

Wir setzen keine Drucke in Rahmen ein, die du uns schickst, und wir verkaufen keine Passepartouts einzeln, der Druck wird also so geliefert, dass du ihn selbst einsetzt. Wenn du lieber das ganze Werk fertig von uns bekommst: Jeder Rahmen aus unserem Rahmungsservice wird nach Maß um den Druck herum gefertigt.

Falls du den Druck doch nicht selbst einrahmen möchtest, bauen wir unsere Bilderrahmen nach Maß passend dazu, mit Rahmenstilen, Passepartouts und Glas zur Auswahl.