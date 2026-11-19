Die meisten Rahmungen und Kaschierungen werden online kalkuliert: Füge deinem Druck auf order.creativehub.io den Rahmen oder die Kaschierung hinzu, und der Preis aktualisiert sich, während du konfigurierst. Ein Angebot vom Team ist für alles gedacht, was das Tool nicht anbietet, etwa ein Passepartout, das breiter ist, als der Schieberegler zulässt, eine individuelle Rahmen- oder Kaschiergröße oder ein Werk jenseits der Online-Größengrenzen. Schick uns die Größe, das Papier und die Rahmendetails, und wir kalkulieren es individuell.

Was online kalkuliert wird

Standard-, Box-, Floating- und Tray-Rahmen für Drucke bis 50 x 75 in (oder 40 x 80 in bei einem Panorama), in jedem Rahmenstil.

Kaschierung bis 60 x 96 in.

Ränder und Passepartouts, die du im Tool so einrichtest, dass die Gesamtgröße zu dem Rahmen passt, den du im Sinn hast. Druck, Passepartout und Rahmen werden dann zusammen kalkuliert.

Die kurze Seite eines gerahmten oder kaschierten Drucks muss mindestens 18 cm messen. Richtpreise für Standardkombinationen stehen in der Preisliste.

Wann du ein Angebot brauchst

Über den Schieberegler hinaus. Ein Passepartout, das breiter ist als das Maximum des Schiebereglers, lässt sich nicht auf der Website bestellen.

Ein Passepartout, das breiter ist als das Maximum des Schiebereglers, lässt sich nicht auf der Website bestellen. Individuelle Passepartouts, Rahmen und Kaschiergrößen. Sie werden einzeln angeboten und lassen sich nicht zu einer normalen Online-Bestellung hinzufügen. Einen festen Aufschlag gibt es nicht: Der Preis hängt von Rahmentyp, Leiste, Passepartout, Glas und Größe ab.

Sie werden einzeln angeboten und lassen sich nicht zu einer normalen Online-Bestellung hinzufügen. Einen festen Aufschlag gibt es nicht: Der Preis hängt von Rahmentyp, Leiste, Passepartout, Glas und Größe ab. Übergroße Werke. Ein gerahmtes oder kaschiertes Werk, das größer ist als die oben genannten Online-Grenzen.

Was du uns schicken solltest

Das Papier und die Rahmenoption sind die beiden Angaben, die wir für einen genauen Preis zuerst brauchen. Für ein vollständiges Angebot schick uns:

die fertige Größe;

das Papier;

Rahmenstil, Oberfläche und Profil;

ob du ein Passepartout möchtest, und seine Breite;

die Verglasung;

die Aufhängung;

deine Druckdateien.

Nenne für ein individuelles Passepartout oder einen individuellen Rahmen die Druckgröße, die Randbreiten des Passepartouts (oben, unten und seitlich) und die gesamte Rahmengröße. Wir klären das mit der Produktion, bevor wir ein Angebot machen.

Sag uns, welche Art von „Mounting“ du meinst

„Mounting“ kann ein Passepartout meinen (die Kartonumrandung im Rahmen) oder das Kaschieren des Drucks auf eine feste Platte. Sag uns, was du meinst, dann können wir ohne weitere Rückfragen ein Angebot machen.

Rahmentiefe und fertige Größe

Wenn du eine bestimmte Rahmentiefe brauchst, zum Beispiel passend zu Rahmen, die du schon hast, nenne uns den Rahmenstil, und wir klären die Maße der Leiste mit unseren Rahmenbauern. Wir können dir auch vor der Bestellung das fertige Außenmaß eines gerahmten Werks bestätigen: Schick uns die Druckgröße und den Rahmen, den du in Betracht ziehst.

Was wir fertigen können und was nicht

Unsere Rahmen sind aus Holz. Aluminiumrahmen bieten wir derzeit nicht an, Metalloberflächen gibt es also nicht. Die dunkelste Holzleiste ist amerikanischer Schwarznussbaum, erhältlich bei Standard- und Tray-Rahmen, und jeder Rahmen kann mit entspiegeltem Glas verglast werden.

Was das Angebot zeigt

Ein Angebot ist aufgeschlüsselt in Druckkosten, Rahmungskosten und die Gesamtsumme ohne MwSt. Wo es hilft, werden Alternativen nebeneinander gezeigt. Gerahmte Bestellungen werden innerhalb von 10 Werktagen verschickt, einschließlich Druck, plane das also ein, wenn du auf einen Termin hinarbeitest.

Für Standardkombinationen brauchst du vielleicht gar kein Angebot, denn die Preisliste nennt die Preise für Druck, Kaschierung und Rahmung nach Größe.