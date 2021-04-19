Wie man eine professionelle Dunkelkammer für digitale Dateien einrichtet

Lerne, wie du eine Dunkelkammer für die Vorbereitung digitaler Dateien einrichten kannst.

Die Studioumgebung kann deine Farbwahrnehmung beeinflussen. Daher ist es wichtig, die Lichtverhältnisse an deinem Arbeitsplatz, im Büro oder im Studio zu berücksichtigen, wenn du die Dateien für den Druck vorbereitest.

Video-Anleitung: Digitale Dunkelkammer einrichten

Wir wissen, dass das Einrichten einer eigenen Dunkelkammer eine ziemliche Herausforderung sein kann. Deshalb haben wir diese Videoanleitung vorbereitet, die dir helfen kann.

Ein Tipp: Besuche unsere speziell angefertigten digitalen Dunkelkammer-Kabinen in unserem Londoner Studio.

In unserem Londoner Studio haben wir bereits eigene Kabinen eingerichtet, die du buchen kannst. Buche deine Kabine heute noch!