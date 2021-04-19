Musst du dich immer noch davon überzeugen, dass wir die Besten sind? Hier sind 6 Gründe, warum du dich für theprintspace entscheiden solltest.

1: Größe Auswahl an Papier und Produkten

Bei theprintspace haben wir eine große Auswahl an C-Type und Giclée Papierarten. Wir bieten auch Spezialpapiere wie Kodak Metallic oder FujiFlex an. Grundsätzlich hast du mehr Auswahl, um die beste Druckqualität zu gewährleisten.

2: Höchstmögliche Qualität

Prolabs verwendet nur die neuesten Druckern, Tinten, beste Chemie und Papiere in Profiqualität. Minilabs, hingegen, verwenden minderwertiges Material, das einem genauen Vergleich nicht standhält. Die von Prolabs hergestellten Drucke sind von besserer Qualität und halten länger.

3: Maximale Druckgröße

Prolabs haben Großformatdrucker, die große Drucke produzieren können, während die meisten Minilabs auf 10 und 12 Zoll breite Rollen beschränkt sind. Bei theprintspace haben wir 60 Zoll breite Rollen zur Verfügung.

4: Konsistenz

Die Drucker bei theprintspace werden täglich, teilweise mehrmals am Tag, kalibriert, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Dies sorgt für Konsistenz und Genauigkeit und stellt sicher, dass dein Druck immer gleich aussieht. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt für limitierte Auflagen und Kunstverkäufe.

5: Kontrolle

Copyshops verwenden automatisierte Tools, um Änderungen an deinem Bild vorzunehmen. Dazu gehört die Erhöhung von Kontrast, Sättigung und Schärfe ohne das Wissen des Kunden.

Dies führt oft zu stumpfen Lichtern und übersättigten Bildern, die nichts mit der vorliegenden digitalen Datei zu tun haben. Bei theprintspace stellen wir den Kunden unsere benutzerdefinierten ICC-Druckprofile zum Download auf unserer Website zur Verfügung. Wir nehmen keine Änderungen an der Datei vor und überlassen dem Künstler die vollständige Kontrolle.

6: Professionelles und zuvorkommendes Team, das wirklich etwas von der Kunst versteht

Bei theprintspace helfen dir unsere erfahrenen Techniker gerne während des gesamten Druckprozesses.

Bist du noch nicht sicher, warum du theprintspace wählen solltest?

Schau mal was unsere Kunden über uns sagen.