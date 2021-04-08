Wie lange wird mein Druck halten?

Die voraussichtliche Haltbarkeit von Foto- und Kunstdrucken mit dem C-Print- und Giclée-Print-Druckverfahren.

Es gibt mehrere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, wenn es darum geht, wie lange deine Drucke halten werden.

Bei der Betrachtung der Bildstabilität eines Foto- oder Kunst-Drucks, sind die wichtigsten Faktoren, die die Langlebigkeit beeinflussen, die Umgebung und die Lagerbedingungen des Kunstwerks.

Papier reagiert empfindlich auf seine Umgebung und kann durch Änderungen der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit sowie durch Einwirkung von hellem Licht und Luftverunreinigungen geschädigt werden.

Die fünf Hauptfaktoren

Die fünf wichtigsten Faktoren, die die Haltbarkeit des Drucks beeinflussen, sind:

Exposition gegenüber einer Wärmequelle

Exposition gegenüber hellen Lichtern

Exposition gegenüber Feuchtigkeit

Luftschadstoffe

Konservierungsmethoden

Erwartete Haltbarkeit von C-Print-Papier

Durchschnittliche Tageslichtbedingungen – 40 Jahre

Dunkle Lagerung in Archivbox – 80 Jahre

Erwartete Haltbarkeit von Giclée-Print-Papier

Durchschnittliche Tageslichtbedingungen – 80 Jahre

Dunkle Lagerung in Archivbox – 200 Jahre

So verlängerst du die Haltbarkeit deines Drucks

Wie bereits erwähnt, sind Licht, Wärme und Luftschadstoffe die wichtigsten Faktoren, auf die man achten muss, aber es gibt noch weitere Aspekte, die man bei der Konservierung von Kunstwerken berücksichtigen muss.

Dazu gehören Klebstoffe, die im Laufe der Zeit einen Abbau bewirken, und Schwefelverbindungen, die von Materialien wie Gummi und Holz produziert werden und zu Verblassen und Instabilität führen können.

Achte deshalb darauf, dass deine Drucke in archivtauglichen Materialien, wie z. B. Acetathüllen, und in Archivboxen aus säurefreiem Lagerkarton aufbewahrt werden.

Wenn der Druck mit Archiv-Materialien gelagert wird, empfehlen wir, das Kunstwerk in einem Ort mit konstanter Temperatur und frei von hoher Luftfeuchtigkeit zu lagern.

Vermeide Dachböden, Keller oder Außenwände, die anfälliger für Wetterumschwünge sind und wo sich eher Kondenswasser bilden kann.

Es ist ratsam, die Lagerboxen von Zeit zu Zeit zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie frei von Schädlingen, Feuchtigkeit und Staub sind und sich in einem guten Zustand befinden.

Aufbewahrung von Kunstwerken für Ausstellungszwecke

Die beste Art, Kunstwerke für Ausstellungszwecke aufzubewahren, ist die Verwendung von Rahmen. Die Unterbringung des Kunstwerks hinter Glas schützt es vor der Umgebung.

Für das Aufziehen der Drucke auf den Rahmen empfehlen wir die Verwendung von Trägerplatten aus 100 % säurefreier, ungepufferter Baumwollfaser. Klares UV-Schutz-Lagerglas reduziert zudem die Auswirkungen der Exposition gegenüber Lichtquellen.

Bei theprintspace haben wir eine große Auswahl an Rahmen, um sicherzustellen, dass dein Kunstwerk lange hält.

Brauchst du noch Hilfe?

Kontaktiere uns, wenn du mit einem Mitglied unseres Teams über die Haltbarkeit deines Kunstwerks sprechen möchtest.