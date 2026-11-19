Nein. Wir drucken von hochauflösenden digitalen Dateien und scannen, digitalisieren oder fotografieren Kunstwerke nicht selbst. Ein Gemälde, eine Zeichnung, ein Foto oder ein Negativ muss zuerst gescannt werden. Danach lädst du die Datei hoch und bestellst den Druck wie gewohnt.

Was wir nicht tun können

Kunstwerke scannen, digitalisieren oder fotografieren, auch keine 35mm-Negative.

Direkt von einem Original drucken, etwa von einem Gemälde.

Von Film- oder Papiernegativen drucken. Alles wird von einer digitalen Datei gedruckt.

Bitte bring oder schick uns keine Originale oder Negative. Wir können sie weder digitalisieren noch zusammen mit einem Druck zurückschicken. Sie gehören also zu deinem Scandienst.

Einen Scandienst auswählen

Du kannst jeden Anbieter nutzen, den du möchtest. Die Scanqualität schwankt stark, sieh dir also vor der Buchung die Bewertungen eines Anbieters bei Google oder Trustpilot an.

Worum du den Scandienst bitten solltest

Ein auf eine Ebene reduziertes, hochauflösendes TIFF mit genug Auflösung für 300 ppi in der Größe, die du drucken möchtest.

mit genug Auflösung für 300 ppi in der Größe, die du drucken möchtest. Einen großen Scan. Ideal ist ein Scan mit deutlich höherer Auflösung, zum Beispiel 1200 dpi. Dann kannst du auf 300 ppi in der Druckgröße herunterskalieren, ohne nutzbare Qualität zu verlieren.

Ideal ist ein Scan mit deutlich höherer Auflösung, zum Beispiel 1200 dpi. Dann kannst du auf 300 ppi in der Druckgröße herunterskalieren, ohne nutzbare Qualität zu verlieren. Mehr bei Negativen. Ein 35mm-Negativ braucht einen Scan mit sehr hoher Auflösung, um in A3 oder größer gut gedruckt zu werden.

Die Farbe des Drucks hängt von der Qualität des Scans ab, und der Scan setzt die Obergrenze dafür, wie groß du drucken kannst. Wir drucken genau das, was in der Datei ist. Wenn das Papier des Originals im Scan also grau oder cremefarben statt weiß geworden ist, korrigiere das vor dem Hochladen. Öffne in Photoshop Image → Adjustments → Levels (Bild → Korrekturen → Tonwertkorrektur) und klicke mit der Weißpunkt-Pipette auf einen Bereich, der reinweiß sein soll.

Damit der korrigierte Scan so druckt, wie er am Bildschirm aussieht, folge unserem Ratgeber zur Farbgenauigkeit im Druck.

Alte oder beschädigte Fotos

Lass das Foto zuerst scannen. Ein Restaurierungsprofi kann dann Knicke, Ausbleichungen oder Oberflächenschäden in der Datei beheben, bevor wir sie drucken. Du findest jemanden über eine Plattform wie Upwork oder Behance und lädst dann die fertige Datei hoch.

Plane Zeit ein

Das Scannen buchst du separat beim Anbieter, und dessen Bearbeitungszeit kommt zu unserer Produktionszeit für den Druck hinzu. Berücksichtige das in deiner Planung, wenn du auf einen Termin hinarbeitest.

Wie viel Zeit du für den Versand einplanen solltest, zeigt unsere Seite zu den Versandoptionen für deine Drucke.

Sobald du die Datei hast

Lade sie auf order.creativehub.io hoch. Wenn du unsicher bist, wie groß sie sich drucken lässt, bitte uns vorher, die Datei zu prüfen.

Sobald du den Scan von deinem Dienstleister zurückhast, zeigt dir unsere Anleitung zum Drucken, wie du die Datei vorbereitest, eine Größe wählst und die Bestellung aufgibst.