Ja. Schick uns die Datei vor der Bestellung, und wir prüfen sie kostenlos und sagen dir, in welcher Größe wir sie höchstens drucken würden. Am nützlichsten ist das, wenn du eine Handy- oder Kameradatei groß drucken möchtest oder nur eine kleine Version des Motivs hast.

Was wir prüfen

Pixelmaße. Daraus leiten wir die maximale Größe ab, die wir empfehlen. Der Richtwert sind 300 ppi in der endgültigen Druckgröße, 200 ppi sind das Minimum. Für einen Druck in 400 × 400 mm entsprechen 300 ppi rund 4720 × 4720 Pixeln.

Daraus leiten wir die maximale Größe ab, die wir empfehlen. Der Richtwert sind 300 ppi in der endgültigen Druckgröße, 200 ppi sind das Minimum. Für einen Druck in 400 × 400 mm entsprechen 300 ppi rund 4720 × 4720 Pixeln. Druckverfahren und Papier. Wir können dir die Druckart und das Papier vorschlagen, die zur Datei passen.

Wir beurteilen Dateien nicht nach Bildqualität oder Bearbeitung, und wir retuschieren sie nicht, rechnen sie nicht neu und skalieren sie nicht hoch. Dateien werden genau so gedruckt, wie sie geliefert werden. Wenn wir meinen, dass eine Datei in deiner Wunschgröße nicht überzeugt, sagen wir es dir und schlagen die größte Größe vor, die wir guten Gewissens drucken würden.

Datei vorbereiten und Druckgröße wählen kannst du auch selbst: Beides erklärt unsere Anleitung zum richtigen Drucken.

So schickst du die Datei

Schick das Bild per E-Mail an info@creativehub.io, direkt als Anhang oder, wenn es groß ist, als Filesharing-Link. Der Link muss sich ohne Anmeldung oder Bestätigungsschritt öffnen lassen. Schick ein hochaufgelöstes JPEG oder ein auf eine Ebene reduziertes TIFF. Nenne uns die Größe und das Papier, an die du denkst.

Wir brauchen die tatsächliche Datei. Bilder von Seiten wie Pinterest oder aus einem Marktplatz-Angebot können wir nicht herunterladen.

Mit diesen Angaben können wir in einer einzigen Antwort alles klären:

die Pixelmaße (zum Beispiel 5000 × 5000 px) oder die physische Größe und die dpi, auf die die Datei eingestellt ist;

der Farbmodus;

ein Rand oder Seitenverhältnis, das du brauchst. Nenne die Bildgröße und die Randbreite, denn ein Rand ändert die Bogengröße und nicht die Auflösung des Bildes;

ob es ein Foto, ein Scan oder KI-generiert ist;

deine Frist, falls du eine hast.

Wann du von uns hörst

Größenprüfungen beantwortet unser Team im Studio. Wenn du am Wochenende oder außerhalb der Studiozeiten schreibst, antworten wir, sobald das Studio wieder geöffnet ist.

Selbst prüfen

Für ein grobes Maximum teilst du jedes Pixelmaß durch 200: Das Ergebnis ist die Größe in Zoll. Für den Idealwert teilst du durch 300. Die vollständigen Tabellen stehen in der Übersicht der Druckgrößen. Auf der Bestellseite zeigt der Schritt zur Größe DPI at this size (DPI bei dieser Größe) an und wird unter 200 dpi gelb, mit der Warnung Low DPI (niedrige DPI). Die Warnung hindert dich nicht am Bestellen.

Wenn die Datei etwas zu klein ist

Such das Original. Bilder, die von einer Website gespeichert oder per Messenger verschickt wurden, sind meist verkleinert. Die Originaldatei aus Kamera, Scanner oder Designprogramm lässt sich größer drucken.

Bilder, die von einer Website gespeichert oder per Messenger verschickt wurden, sind meist verkleinert. Die Originaldatei aus Kamera, Scanner oder Designprogramm lässt sich größer drucken. Ob du unter 300 ppi druckst, entscheidest du. Der Druck misslingt dadurch nicht; feine Details werden mit zunehmender Größe weicher. Ob das auffällt, hängt vom Bild, vom Papier und vom Betrachtungsabstand ab, und große Drucke verzeihen mehr, weil sie aus größerer Entfernung betrachtet werden. Fällt eine Datei in der endgültigen Größe deutlich unter 200 ppi, drucke kleiner.

Der Druck misslingt dadurch nicht; feine Details werden mit zunehmender Größe weicher. Ob das auffällt, hängt vom Bild, vom Papier und vom Betrachtungsabstand ab, und große Drucke verzeihen mehr, weil sie aus größerer Entfernung betrachtet werden. Fällt eine Datei in der endgültigen Größe deutlich unter 200 ppi, drucke kleiner. Hochskalieren. Du kannst die Datei selbst mit einem Tool wie Adobe Super Resolution oder Topaz Gigapixel AI vergrößern. Hochskalieren fügt Pixel hinzu, keine Details, betrachte das Ergebnis also mit Vorsicht.

Du kannst die Datei selbst mit einem Tool wie Adobe Super Resolution oder Topaz Gigapixel AI vergrößern. Hochskalieren fügt Pixel hinzu, keine Details, betrachte das Ergebnis also mit Vorsicht. Bestell einen Teststreifen. Er zeigt dir Schärfe, Farbe und das Papier in der Hand, bevor du dich auf den ganzen Druck festlegst. Siehe So erstellst du einen Teststreifen.

Wenn du bestellen möchtest

Die Prüfung dient nur der Beratung. Zum Bestellen lädst du die Datei in dein Konto auf order.creativehub.io hoch: Wir drucken ausschließlich von Dateien, die dort hochgeladen wurden.

Eine Größenprüfung sagt dir, wie weit sich die Datei vergrößern lässt, und unser Leitfaden dazu, wie du einen Teststreifen erstellst, zeigt, wie du es auf Papier überprüfst.