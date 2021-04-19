Bestellen
Start/Drucken für Kunst & Fotografie/Finde die optimale Größe für deine Fotografien mit unserer Anleitung zur Druckgröße

Finde die optimale Größe für deine Fotografien mit unserer Anleitung zur Druckgröße

Inhalt

Finde die optimale Größe für deine Fotografien mit Hilfe unserer Anleitung zur Druckgröße.

Schritt 1: Finde heraus, über wie viele Megapixel deine Kamera verfügt

Die folgende Anleitung basiert auf der Sensorgröße der Kamera in Megapixeln.

Diese Tabelle zeigt gängige Handys, Bridge-Kameras und Spiegelreflexkameras, auf die du dich beziehen kannst. Wir empfehlen jedoch, die Sensorgröße deiner Kamera in Megapixeln zu ermitteln.

Sobald du weisst, wie viele Megapixel deine Kamera hat, kannst du mit Schritt 2 fortfahren.

Kamera-ModellMegapixel
iPhone 55
iPhone 4s, 5, 5s8
iPhone 6, 6 Plus8
iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus12
Samsung Galaxy S616
Fujifilm X7016,3
Sony RX10020
Leica Q24,2
Canon Powershot G520
Canon 5D Mark III22
Nikon D80036,3

Schritt 2: Finde die optimale Größe für deine Fotografien mit Hilfe unserer Anleitung

Die folgende Anleitung zu den Druckgrößen hilft dir, die besten Ergebnisse für deine Drucke zu erzielen.

Folge der ersten Spalte nach unten, bis du die Megapixelzahl deiner Kamera (oder die nächstgelegene) findest, und verwende den Farbschlüssel als Anhaltspunkt, um die Qualität des Drucks für verschiedene Größen zu sehen.

Bitte beachte: Dieser Leitfaden ist nur eine Annäherung an die Qualität bei einer bestimmten Druckgröße. Denke daran, dass Qualität ein subjektives Merkmal ist. Wir empfehlen dir, einen Probedruck zu bestellen, wenn du dein Kunstwerk vergrößern möchtest oder wenn du dich über die Qualität der digitalen Datei unsicher bist.

Welche Faktoren beeinflussen die Qualität von digitalen Bilddateien?

Es gibt viele Faktoren, die sich auf die Qualität einer digitalen Bilddatei und die Größe auswirken, in der du dein Kunstwerk drucken kannst.

Die drei Hauptfaktoren sind die Größe des Kamerasensors (in Megapixeln) die Qualität des Objektivs und das Motiv des Fotos. Zum Beispiel kann ein abstraktes Bild leichter vergrößert werden als ein leicht unscharfes Bild.

Mache vorher einen Probedruck, um die Druckqualität zu überprüfen

Theprintspace empfiehlt dir, einen Probedruck in der größtmöglichen Größe anfertigen zu lassen, um die Druckqualität zu beurteilen.

Dadurch hast du auch die Möglichkeit, die Farben, die Schärfe und die Auswirkungen der Vergrößerung auf die Datei zu überprüfen. Denke daran, dass bei größeren Drucken ein größerer Betrachtungsabstand zu berücksichtigen ist.

Bist du immer noch unsicher, welches Format für deine Dateien am besten geeignet ist?

Kontaktiere unser Team.

Aktualisiert am 19 April 2021

War dieser Artikel hilfreich?

Ja, danke!Nicht wirklich

Ähnliche Artikel