Finde die optimale Größe für deine Fotografien mit unserer Anleitung zur Druckgröße

Finde die optimale Größe für deine Fotografien mit Hilfe unserer Anleitung zur Druckgröße.

Schritt 1: Finde heraus, über wie viele Megapixel deine Kamera verfügt

Die folgende Anleitung basiert auf der Sensorgröße der Kamera in Megapixeln.

Diese Tabelle zeigt gängige Handys, Bridge-Kameras und Spiegelreflexkameras, auf die du dich beziehen kannst. Wir empfehlen jedoch, die Sensorgröße deiner Kamera in Megapixeln zu ermitteln.

Sobald du weisst, wie viele Megapixel deine Kamera hat, kannst du mit Schritt 2 fortfahren.

Kamera-Modell Megapixel iPhone 5 5 iPhone 4s, 5, 5s 8 iPhone 6, 6 Plus 8 iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus 12 Samsung Galaxy S6 16 Fujifilm X70 16,3 Sony RX100 20 Leica Q 24,2 Canon Powershot G5 20 Canon 5D Mark III 22 Nikon D800 36,3

Schritt 2: Finde die optimale Größe für deine Fotografien mit Hilfe unserer Anleitung

Die folgende Anleitung zu den Druckgrößen hilft dir, die besten Ergebnisse für deine Drucke zu erzielen.

Folge der ersten Spalte nach unten, bis du die Megapixelzahl deiner Kamera (oder die nächstgelegene) findest, und verwende den Farbschlüssel als Anhaltspunkt, um die Qualität des Drucks für verschiedene Größen zu sehen.

Bitte beachte: Dieser Leitfaden ist nur eine Annäherung an die Qualität bei einer bestimmten Druckgröße. Denke daran, dass Qualität ein subjektives Merkmal ist. Wir empfehlen dir, einen Probedruck zu bestellen, wenn du dein Kunstwerk vergrößern möchtest oder wenn du dich über die Qualität der digitalen Datei unsicher bist.

Es gibt viele Faktoren, die sich auf die Qualität einer digitalen Bilddatei und die Größe auswirken, in der du dein Kunstwerk drucken kannst.

Die drei Hauptfaktoren sind die Größe des Kamerasensors (in Megapixeln) die Qualität des Objektivs und das Motiv des Fotos. Zum Beispiel kann ein abstraktes Bild leichter vergrößert werden als ein leicht unscharfes Bild.

Mache vorher einen Probedruck, um die Druckqualität zu überprüfen

Theprintspace empfiehlt dir, einen Probedruck in der größtmöglichen Größe anfertigen zu lassen, um die Druckqualität zu beurteilen.

Dadurch hast du auch die Möglichkeit, die Farben, die Schärfe und die Auswirkungen der Vergrößerung auf die Datei zu überprüfen. Denke daran, dass bei größeren Drucken ein größerer Betrachtungsabstand zu berücksichtigen ist.

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