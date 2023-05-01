Druckverfahren und Papier für Kunstdrucke richtig wählen

Die meisten Fotografen & Künstler finden das Giclée- oder das digitale C-Type-Verfahren am besten geeignet für hochdetaillierte Kunstreproduktionen. Beide sind außerdem schnell, kosteneffizient und liefern eine sehr konstante Farbwiedergabe.

Bei theprintspace bieten wir 7 Giclée-Künstlerpapiere und 2 digitale C-Type-Papiere an.

C-Type-Drucke (chromogen) nutzen professionelle Fotografen für beste Detailzeichnung, Farbe und Wirkung. Sieh dir hier die C-Type-Druckoptionen an. Wenn es schnell gehen soll: C-Type Fuji Matt ist das beliebteste Papier bei Fotografen.

Giclée-Kunstdrucke werden von Fotografen, Illustratoren, Malern, Designern, Typografen … und bildenden Künstlern aller Art genutzt. Die Farben sind kräftig, die Papieroberflächen reichen von strukturiert und faserig über glatt und matt bis glänzend, mit Papiertönen von neutralem Hellweiß bis warmem Naturweiß. Wenn es schnell gehen soll: Hahnemühle Photo Rag ist das beliebteste Papier im Giclée-Sortiment.

Für welches Druckverfahren du dich auch entscheidest – du findest ein Papier, das nicht nur zu deinem Motiv passt, sondern deiner Arbeit zusätzlich Stil und Charakter verleiht.

Schau dir unseren Video-Guide zur Wahl von Kunst- & Fotopapieren an.

Außerdem empfehlen wir dir mindestens eine dieser drei Optionen: